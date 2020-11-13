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Национальная сборная Украины

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Шевчук: Матч Польша - Украина это была просто разминка

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

С Германией будет совершенно другая игра

Шевчук: Матч Польша - Украина это была просто разминка
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире канала "Футбол 1" рассказал, что ждет от матча с Германией.

- Предстоит сыграть с немцами. Команда очень сильная, которая играет в агрессивный, атлетичный и техничный футбол. Они оставляют сопернику мало пространства.

Матч Польша - Украина мне ничего не показал. Это была просто разминка, чтобы ребята были в тонусе и поддерживали игровой ритм. Украина играла с поляками, используя высокий прессинг и контроль мяча на половине поля соперника. Немцы этого не позволят сделать. Будет совершенно другая игра. Они будут прессинговать, оказывать на украинцев давление.

Я уверен, что мы будем играть со средним и низким блоком, с быстрыми контратаками. У нас есть игроки, которые могут вскрывать это пространство и использовать его, как это получилось с испанцами, - сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Польша Национальная сборная Украины Национальная сборная Германии
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
13.11.2020 в 14:04
..."не больно ли тебе милая, не больно ли красавица?".... Хорошо размялись, с размахом, ....по нулям в активе...
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Elektrikc (Львів)
13.11.2020 в 13:08
Це була відсутність стабільності
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