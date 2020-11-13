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Шевчук: Матч Польша - Украина это была просто разминка
С Германией будет совершенно другая игра
Экс-игрок сборной Украины
- Предстоит сыграть с немцами. Команда очень сильная, которая играет в агрессивный, атлетичный и техничный футбол. Они оставляют сопернику мало пространства.
Матч Польша - Украина мне ничего не показал. Это была просто разминка, чтобы ребята были в тонусе и поддерживали игровой ритм. Украина играла с поляками, используя высокий прессинг и контроль мяча на половине поля соперника. Немцы этого не позволят сделать. Будет совершенно другая игра. Они будут прессинговать, оказывать на украинцев давление.
Я уверен, что мы будем играть со средним и низким блоком, с быстрыми контратаками. У нас есть игроки, которые могут вскрывать это пространство и использовать его, как это получилось с испанцами, - сказал Шевчук.
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