Германия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций

В субботу Украина сыграет второй матч со сборной Германии в групповом раунде Лиги наций. В игре на “Олимпийском”, которая состоялась месяц назад, команда Андрея Шевченко уступила Бундестиму 1:2. Для Германии эта победа остается единственной в группе, еще трижды наш соперник сыграл вничью. Украина пока выиграла два матча и два проиграла. Обе команды имеют по шесть очков перед личной встречей.

Матч Лиги наций Германия – Украина состоится в субботу, 14 ноября, в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч будут транслировать телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv.

Также матч Германия – Украина будет доступен на ОТТ-сервисах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV. В Германии матч транслироваться на канале ZDF и будет доступен в сервисе DAZN.