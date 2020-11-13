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Германия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций
Где покажут в прямом эфире матч Лиги наций Германия - Украина, 14 ноября 2020
В субботу Украина сыграет второй матч со сборной Германии в групповом раунде Лиги наций. В игре на “Олимпийском”, которая состоялась месяц назад, команда Андрея Шевченко уступила Бундестиму 1:2. Для Германии эта победа остается единственной в группе, еще трижды наш соперник сыграл вничью. Украина пока выиграла два матча и два проиграла. Обе команды имеют по шесть очков перед личной встречей.
Матч Лиги наций Германия – Украина состоится в субботу, 14 ноября, в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч будут транслировать телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv.
Также матч Германия – Украина будет доступен на ОТТ-сервисах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV. В Германии матч транслироваться на канале ZDF и будет доступен в сервисе DAZN.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции. Также на UA-Футбол будет доступна
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