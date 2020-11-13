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Шуховцев: Не удивлюсь, если Шевченко доверит Лунину пост №1 в одном из ноябрьских матчей Лиги Наций
Лунин продолжает оставаться одним из сильнейших вратарей Украины?
Экс-голкипер Игорь Шуховцев поддержал вратаря сборной Украины
- Некоторые эксперты заявили, что Андрей Лунин еще не дорос до уровня сборной Украины. Я так не считаю. Несмотря на его досадную техническую оплошность, что позволило полякам открыть счет, Лунин продолжает оставаться одним из сильнейших вратарей Украины.
Не удивлюсь, если Андрей Шевченко доверит ему пост №1 в одном из ноябрьских матчей Лиги Наций. Сейчас тренерскому штабу сборной Украины есть из кого выбирать, многое будет зависеть от игрового тонуса вратарей, их психологической устойчивости.
У вратарей работа такая: можно потянуть несколько мертвых мячей, но совершить одну ошибку, приведшую к взятию ворот, и об этом будут помнить продолжительное время, даже годы, - сказал Шуховцев.
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