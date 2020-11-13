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Шуховцев: Не удивлюсь, если Шевченко доверит Лунину пост №1 в одном из ноябрьских матчей Лиги Наций

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Лунин продолжает оставаться одним из сильнейших вратарей Украины?

Шуховцев: Не удивлюсь, если Шевченко доверит Лунину пост №1 в одном из ноябрьских матчей Лиги Наций
Новина українською

Экс-голкипер Игорь Шуховцев поддержал вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

- Некоторые эксперты заявили, что Андрей Лунин еще не дорос до уровня сборной Украины. Я так не считаю. Несмотря на его досадную техническую оплошность, что позволило полякам открыть счет, Лунин продолжает оставаться одним из сильнейших вратарей Украины.

Не удивлюсь, если Андрей Шевченко доверит ему пост №1 в одном из ноябрьских матчей Лиги Наций. Сейчас тренерскому штабу сборной Украины есть из кого выбирать, многое будет зависеть от игрового тонуса вратарей, их психологической устойчивости.

У вратарей работа такая: можно потянуть несколько мертвых мячей, но совершить одну ошибку, приведшую к взятию ворот, и об этом будут помнить продолжительное время, даже годы, - сказал Шуховцев.

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В статье: Игорь Шуховцев Национальная сборная Украины Андрей Лунин
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Источник:
Мeta-ratings.com.ua

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Комментарии (2)
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Joyce (Donetsk)
13.11.2020 в 14:57
"Быть или не быть? К черту Шекспира! Вспомни Шуховцева: бить или убить? - процедил сквозь зубы Лунин, искоса поглядывая на Гнарби, крутившегося у него под ногами. Нет и еще раз нет. Выноси мяч подальше. И вперед за ним: жизнь - это движение, а не топтание на одном месте!. И отбросив сомнения Гамлета, Лунин рванул к воротам Нойера, не заметив выражение ужаса, застывшего на лице Шевченко". N.B. Что касается сильнейшего, то критерий истины был и остается прежним - практика :)
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Technical
13.11.2020 в 14:14
Погоджуюсь із Шуховцевим, і думаю, що Лунін вдруге таку помилку не допустить
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