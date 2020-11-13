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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Йоахим Лев: Украина не случайно обыграла Испанию

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер сборной Германии опасается Украину

Йоахим Лев: Украина не случайно обыграла Испанию
Новина українською

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной.

"Для нас еще возможна победа в группе, но я нацеливаю своих игроков только на завтрашний матч против Украины. Я не хочу думать об игре с Испанией. Завтра мы должны преодолеть отчаянное сопротивление украинской сборной.

По сравнению с матчем в Киеве Украина усилила свой состав. Она обыграла Испанию - не случайно. В ее рядах много быстрых и техничных атакующих игроков. Вместе с тем Украина прекрасно защищается. Мы это заметили еще в Киеве.

Испанцы уступили потому, что не смогли найти правильные решения в противостоянии с организованным соперником. Завтра моя команда должна выйти за пределы своих возможностей и продемонстрировать страсть и энергию", - сказал Лев.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Германия Йоахим Лев
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
13.11.2020 в 18:01
Не могла ли матч Испания Украине дабы подсобит Германии ?
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-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
13.11.2020 в 17:35
Точно, обыграла специально :) Но с немецко-фашистской сборной будет очень непросто
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0
-1
Joyce (Donetsk)
13.11.2020 в 17:32
Умный тренер соперника есть всегда опасный тренер. Надеюсь, эти страхи Льва Львовича позволят Украине спокойно сыграть вничью. Не верю, что Германия будет рвать и метать. Зачем? Если, конечно, Украина не захочет погонять немцев, что тоже маловероятно. 1-1 или 2-2 меня бы вполне устроили :)
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0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
13.11.2020 в 17:19
Правильно бойся. Хана вам. Цыганков 3 и Марлос 2. 5:0 с вас будет достаточно
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0
0
Виталиус (Малин)
13.11.2020 в 17:31
комедиант)))
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0
0


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