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Йоахим Лев: Украина не случайно обыграла Испанию
Тренер сборной Германии опасается Украину
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча Лиги наций с
"Для нас еще возможна победа в группе, но я нацеливаю своих игроков только на завтрашний матч против Украины. Я не хочу думать об игре с Испанией. Завтра мы должны преодолеть отчаянное сопротивление украинской сборной.
По сравнению с матчем в Киеве Украина усилила свой состав. Она обыграла Испанию - не случайно. В ее рядах много быстрых и техничных атакующих игроков. Вместе с тем Украина прекрасно защищается. Мы это заметили еще в Киеве.
Испанцы уступили потому, что не смогли найти правильные решения в противостоянии с организованным соперником. Завтра моя команда должна выйти за пределы своих возможностей и продемонстрировать страсть и энергию", - сказал Лев.
Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.
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