Йоахим Лев: Украина не случайно обыграла Испанию

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной .

"Для нас еще возможна победа в группе, но я нацеливаю своих игроков только на завтрашний матч против Украины. Я не хочу думать об игре с Испанией. Завтра мы должны преодолеть отчаянное сопротивление украинской сборной.

По сравнению с матчем в Киеве Украина усилила свой состав. Она обыграла Испанию - не случайно. В ее рядах много быстрых и техничных атакующих игроков. Вместе с тем Украина прекрасно защищается. Мы это заметили еще в Киеве.

Испанцы уступили потому, что не смогли найти правильные решения в противостоянии с организованным соперником. Завтра моя команда должна выйти за пределы своих возможностей и продемонстрировать страсть и энергию", - сказал Лев.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.