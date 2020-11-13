Яремчук: Не боимся Германию, будем ставить максимальные задачи

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, в каком состоянии находится национальная команда после матча с поляками (0: 2) и накануне поединков в Лиге наций.

"Считаю, что в матче с Польшей все игроки выкладывались по максимуму. Мы показали неплохую игру, но результата, к сожалению, не достигли. Думаю, что мы проведем работу над ошибками и в следующих поединках будем действовать лучше.

Моя задача - забивать голы, но мы играем против сильных команд. Надо работать, и голы придут. Думаю, что матч с поляками придаст нам опыта. Такие игры помогают лучше подготовиться к официальным встречам. Рад, что есть такая возможность - играть против сильных сборных.

Каждый поединок за национальную команду - это плюс, это престиж, и каждый выкладываться, чтобы в такое сложное время порадовать болельщиков.

Германия? Будем ставить максимальные задачи. В составе немцев немало звезд мирового футбола из топ-клубов, но мы не боимся и будем стараться показать свой максимум. Игра будет проходить в Германии, без болельщиков соперника, поэтому нам будет немного легче", - сказал Яремчук.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.