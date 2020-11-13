Шаран: Хотелось бы наконец увидеть Панькива на поле в сборной Украины

36-летний вратарь " Александрии " Юрий Панькив в последнее время регулярно вызывается в сборную Украины, однако шанс дебютировать все еще не получил.

Наставник "горожан" Владимир Шаран надеялся, что это случится в спарринге с Польшей, однако место на поле доверили Андрею Лунину.

"Надеюсь, что на следующей неделе все наши сборники вернутся из лагерей национальных сборных здоровыми. Это самое главное.

Их у нас немало: Владислав Бабогло, Тимур Стецьков и Роман Вантух в молодежной сборной, Каспарс Дубра накануне отметился забитым мячом за сборную Латвии, и Юрий Панькив сейчас в национальной сборной Украины, которого хотелось бы наконец увидеть на поле, но, увы, он не сыграл за команду Шевченко в товарищеском матче", - сказал Шаран.