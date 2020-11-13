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Шаран: Хотелось бы наконец увидеть Панькива на поле в сборной Украины
Кипер Александрии пока что не дебютировал в составе национальной команды
36-летний вратарь "
Наставник "горожан" Владимир Шаран надеялся, что это случится в спарринге с Польшей, однако место на поле доверили Андрею Лунину.
"Надеюсь, что на следующей неделе все наши сборники вернутся из лагерей национальных сборных здоровыми. Это самое главное.
Их у нас немало: Владислав Бабогло, Тимур Стецьков и Роман Вантух в молодежной сборной, Каспарс Дубра накануне отметился забитым мячом за сборную Латвии, и Юрий Панькив сейчас в национальной сборной Украины, которого хотелось бы наконец увидеть на поле, но, увы, он не сыграл за команду Шевченко в товарищеском матче", - сказал Шаран.
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