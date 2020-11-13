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Шевчук: Пятов еще пару лет поиграет на высоком уровне

Национальная сборная Украины
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Сейчас вратарский вопрос - один из самых обсуждаемых, как в сборной, так и в клубах

Шевчук: Пятов еще пару лет поиграет на высоком уровне
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире канала "Футбол" высказался о вратарском вопросе в национальной команде перед матчем Лиги наций с Германией.

"Сейчас у нас появилось много молодых голкиперов. Они хорошо себя проявляют, но я бы не отбрасывал Андрея Пятова. Он опытный голкипер, который долгое время стоит в рамке очень стабильно. Я уверен, что года два он еще сыграет на высоком уровне. Думаю, в матче с Германией в рамке появится Пятов. Он долго не играл, но думаю, что его опыт сыграет роль.

Лунин? Понятно, что он совершил ошибку в матче с Польшей. Это было прогнозируемо, ведь человек не играет - не получает игрового времени в "Реале". У Андрея нет чувства игры, нет чувства мяча. Он ошибся не потому что промазал по мячу, а потому что далеко выбежал", - сказал Шевчук.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.

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В статье: Вячеслав Шевчук Андрей Пятов Украина Андрей Лунин
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Источник:
ТК Футбол

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