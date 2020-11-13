Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевчук: Пятов еще пару лет поиграет на высоком уровне
Сейчас вратарский вопрос - один из самых обсуждаемых, как в сборной, так и в клубах
Экс-игрок
"Сейчас у нас появилось много молодых голкиперов. Они хорошо себя проявляют, но я бы не отбрасывал Андрея Пятова. Он опытный голкипер, который долгое время стоит в рамке очень стабильно. Я уверен, что года два он еще сыграет на высоком уровне. Думаю, в матче с Германией в рамке появится Пятов. Он долго не играл, но думаю, что его опыт сыграет роль.
Лунин? Понятно, что он совершил ошибку в матче с Польшей. Это было прогнозируемо, ведь человек не играет - не получает игрового времени в "Реале". У Андрея нет чувства игры, нет чувства мяча. Он ошибся не потому что промазал по мячу, а потому что далеко выбежал", - сказал Шевчук.
Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.
Популярное сейчас
- Десна может усилиться бывшим игроком Шахтера
- Реал поддержал Лунина после ошибки в игре с Польшей - источник
- Месси забил гол за Аргентину, но VAR отменил и подарил Парагваю ничью - ВИДЕО
- Ребров возглавит сборную Украины после Евро - источник
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО