Шевчук: Пятов еще пару лет поиграет на высоком уровне

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире канала "Футбол" высказался о вратарском вопросе в национальной команде перед матчем Лиги наций с Германией.

"Сейчас у нас появилось много молодых голкиперов. Они хорошо себя проявляют, но я бы не отбрасывал Андрея Пятова. Он опытный голкипер, который долгое время стоит в рамке очень стабильно. Я уверен, что года два он еще сыграет на высоком уровне. Думаю, в матче с Германией в рамке появится Пятов. Он долго не играл, но думаю, что его опыт сыграет роль.

Лунин? Понятно, что он совершил ошибку в матче с Польшей. Это было прогнозируемо, ведь человек не играет - не получает игрового времени в "Реале". У Андрея нет чувства игры, нет чувства мяча. Он ошибся не потому что промазал по мячу, а потому что далеко выбежал", - сказал Шевчук.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.