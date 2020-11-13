Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре игрока сборной заразились коронавирусом. Матч с Германией под вопросом
Очередные неприятности в стане национальной команды
Главный тренер
Также сдал позитивный тест и еще один сотрудник сборной.
Фамилии заболевших Шевченко не назвал.
Также Андрей Николаевич сообщил, что на данный момент он не знает, состоится ли завтрашний матч. Все будет зависеть от решения УЕФА и немецких властей.
Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.
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Комментарии (12)
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alex 66 (Кременчуг)
13.11.2020 в 20:18
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bimbobo (Lviv)
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Димон1983
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Siren05 (Мариуполь)
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Кююмалайнен (Київ)
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Kela (Одесса)
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ПетроФ (Луцьк)
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ПетроФ (Луцьк)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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balamyt (Boston)
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