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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Четыре игрока сборной заразились коронавирусом. Матч с Германией под вопросом

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Очередные неприятности в стане национальной команды

Четыре игрока сборной заразились коронавирусом. Матч с Германией под вопросом
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что 4 игрока, которые прибыли на матч Лиги наций в Германию, сдали положительные тесты на коронавирус.

Также сдал позитивный тест и еще один сотрудник сборной.

Фамилии заболевших Шевченко не назвал.

Также Андрей Николаевич сообщил, что на данный момент он не знает, состоится ли завтрашний матч. Все будет зависеть от решения УЕФА и немецких властей.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Германия коронавирус
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Комментарии (12)
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alex 66 (Кременчуг)
13.11.2020 в 20:18
А вот и сюрприз от Шевы-опять корона в СбУ, короче выгребем полную торбу.
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0
-1
bimbobo (Lviv)
13.11.2020 в 20:14
Ярмолу замінить Марлос, Сидорчук і так би не грав, Циганков і Коваленко - вийшли би на заміну! Пока що не все так критично, головне щоби завтра ще 5-6 позитивних не було, вони ж не один день разом були!
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0
0
Димон1983
13.11.2020 в 20:08
Вы футболисты смотрит вся страна как заразились может хватит баров дома поседеть не судьба. Нафих таких футболёров никто кроме них
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0
-4
avatar
Siren05 (Мариуполь)
13.11.2020 в 20:12
То: Димон. Моя твоя - не понимай... "Велик, могуч о русский языка!"
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+3
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
13.11.2020 в 20:00
Астанавитесь!!!
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0
0
Kela (Одесса)
13.11.2020 в 19:56
довызывайте тех кто уже выздоровил, Мыколенко и прочих буратин
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0
-5
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ПетроФ (Луцьк)
13.11.2020 в 19:57
"буратніни" які тільки одужали нехай посидять. краще визвати футбольорів з арендовця.
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+3
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.11.2020 в 19:46
половина динамівців захворіли і що невже думали що всі ті що остались здорові? дебіли ...ь.
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+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2020 в 19:43
Циганков, Сидорчук, Ярмоленко та Коваленко
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0
-1
balamyt (Boston)
13.11.2020 в 19:40
С Испанией же играли...Нужно играть..Хоть оправдание будит если влетят крупно..
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2020 в 19:44
Вони б і так влетіли
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+3
-1
avatar
waleo (Киев)
13.11.2020 в 19:55
крупно
0
-1


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