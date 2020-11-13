Четыре игрока сборной заразились коронавирусом. Матч с Германией под вопросом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что 4 игрока, которые прибыли на матч Лиги наций в Германию, сдали положительные тесты на коронавирус.

Также сдал позитивный тест и еще один сотрудник сборной.

Фамилии заболевших Шевченко не назвал.

Также Андрей Николаевич сообщил, что на данный момент он не знает, состоится ли завтрашний матч. Все будет зависеть от решения УЕФА и немецких властей.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.