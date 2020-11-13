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Шевченко: Завтра утром мы должны пройти еще одни тесты, ждем полной информации
Состоится ли матч с Германией пока что неизвестно
Главный тренер
"У команды есть очаг, 5 человек – 4 игрока и сотрудник сборной. Могут ли отменить матч с Германией? Я не знаю. Нас поставили в известность, что мы должны пройти еще одни тесты завтра утром, ждем полной информации. Решение будут принимать УЕФА и организаторы матча, немецкое правительство.
Модель игры? У нас есть возможность играть первым номером. Если мы играем с сильными командами – у нас есть возможность адаптировать команду под ту тактику, которая позволит добиваться результата. Наша команда может перестроиться, завтра мы будем немного менять систему игры, но не будем отказываться от наших принципов.
Если не учитывать зараженных игроков, то у всех остальных все в порядке. Травм ни у кого нет. Будем проводить полноценную тренировку и ждать новостей. Мы понимаем, в какой ситуации находимся. Похожий инцидент уже произошел перед Францией. Если мы будем играть – будем формировать максимально боеспособный состав.
Оба предстоящих матча для нас очень важные. При удачной игре завтра мы решаем задачу сохранения прописки в элитном дивизионе, и это будет большим успехом.
Северная Македония? Наконец-то мы знаем нашего соперника, и сможем его изучить. У нас еще не было времени, чтобы оценить и просмотреть соперника, все внимание было направлено на матч с Германией. У нас еще будет время изучить Северную Македонию. Если они обыграли Грузию – значит это хорошая команда", - сказал Шевченко.
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