Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заваров: На Евро-2020 Украина может преподнести сюрприз
Надеемся и верим
Экс-тренер
"Пока что трудно что-то предполагать, потому что турнир состоится в следующем году, матчи пройдут в разных странах.
Конечно, после победы в группе в квалификационном раунде, теперь Украина должна хорошо играть. Я думаю, что мы можем преподнести сюрприз в этом турнире", – сказал Заваров.
Напомним, что на групповом этапе Евро Украина сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Przeglad Sportowy
Популярное сейчас
- УАФ назвала имена игроков сборной, которые заразились коронавирусом
- Мальта - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Кубок Украины. Олимпик вылетает из турнира, ВПК-Агро проходит благодаря пенальти
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...