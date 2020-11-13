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Заваров: На Евро-2020 Украина может преподнести сюрприз

Национальная сборная Украины
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Надеемся и верим

Заваров: На Евро-2020 Украина может преподнести сюрприз
Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Александр Заваров высказался о шансах сборной Украины на Евро-2020.

"Пока что трудно что-то предполагать, потому что турнир состоится в следующем году, матчи пройдут в разных странах.

Конечно, после победы в группе в квалификационном раунде, теперь Украина должна хорошо играть. Я думаю, что мы можем преподнести сюрприз в этом турнире", – сказал Заваров.

Напомним, что на групповом этапе Евро Украина сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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В статье: Александр Заваров Украина
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Источник:
Przeglad Sportowy

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