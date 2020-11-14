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Андрей Полунин: Думаю, Шевченко не рискнет играть в атакующий футбол с немцами
Но шансы у Украины будут, уверен эксперт
Бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин оценил шансы команды Андрея Шевченко в мачте Лиги наций против сборной Германии.
Если проанализировать первую встречу в Киеве, то наша сборная играла почти на равных, а когда счет стал 1:2, то последние 15-20 минут даже диктовала свою игру, могла сравнять счет и завершить матч достойно. Во многих сборных идет смена поколений, пандемия тоже вносит свои коррективы. Многие команды научились играть достойно против грандов. Сейчас все топ-клубы и сборные испытывают игровой кризис, нет такого превосходства как раньше, поэтому с любым соперником можно играть и побеждать, как было против Испании.
Заметил, что у немцев есть уязвимые места – центральные защитники, которые фактурные, но немного неповоротливые и не скоростные. И этот недочет можно использовать в свою пользу. С поляками хорошо выбегали из обороны в атаку, и если получится также против Германии, то можно рассчитывать на голы. Если с поляками главный тренер выбрал с первых минут тактику атакующего и агрессивного футбола, то думаю, с немцами не рискнет этого делать. Больше будет рациональности, строго от обороны, ибо тягаться с ними, играя в открытый футбол, не разумно. Немцы могут наказать за малейшие ошибки.
Необходимо выбрать тактически правильный план и сыграть гибко, тогда есть шанс добиться успеха. Ничья также будет хорошим результатом. Сейчас нет ничего невозможного. Тем более болельщиков на матче не будет, и в таком случае шансы приемлемо уравниваются. Ведь могли швейцарцы два раза отобрать очки у Бундестима, а сборная Украины ничем не хуже. Еще пример - Финляндия обыграла Францию в контрольном матче на днях. Поэтому смотрим с оптимизмом. Желаем успеха нашей сборной!
Напомним, накануне четыре игрока сборной – Ярмоленко, Цыганков, Сидорчук и Коваленко – сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего проведение матча оказалось под угрозой. Сегодня сборная Украины вновь пройдет тестирование, после чего будет принято решение об игре, которая запланирована на 14 ноября, 21:45. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка Германия – Украина.
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