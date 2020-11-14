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Коноплянка: Даже когда Украина теряла очки, мы играли с достоинством

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Евгений высказался перед игрой с Германией

Коноплянка: Даже когда Украина теряла очки, мы играли с достоинством
Новина українською

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мнением об игре сборной Украины.

"Мы провели не одну хорошую игру. Там, где теряли очки, мы играли с достоинством. Все болельщики, которых я встречал, говорили: "Молодцы, ребята". Мы вроде проиграли, а болельщики хвалят.

От победы ты не всегда получаешь столько удовольствия, как от красивой игры. Мы играем для того, чтобы получать удовольствие. И чтобы кайфовали все, кто смотрит этот футбол", – сказал Коноплянка в эфире ТК "Футбол".

Матч Германия – Украина пройдёт сегодня, 14 ноября. Игра стартует в 21:45.

У Коноплянки есть все шансы выйти в старте, ведь Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков ранее сдали положительные тесты на COVID-19.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина
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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
14.11.2020 в 10:48
Звездун
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