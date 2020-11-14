Германия - Украина. Поборемся за первое место?

После трех туров казалось, что в этой группе Лиги Наций первое место разыграют Испания и Германия в последнем туре, а Украина постарается удержать 3-е место под натиском Швейцарии. Но месяц назад Украина сенсационно обыграла Испанию 1:0 и практически гарантировала себе сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги Наций. И почему бы не помечтать о большем?

Коэффициенты Favbet: 1.35 – 5.9 – 8.6

Итоговое место Украины в группе:

Первое – 25

Второе – 5

Третье – 1.3

Четвертое - 10

В матче с Испанией от Украины практически никто не ожидал победы. Особенно держа в уме 0:4 в гостях и 1:7 от Франции в товарищеском матче. Но команда Андрея Шевченко посрамила скептиков и добыла одну из самых главных побед в своей истории. Виктор Цыганков забил единственный гол и стал главным героем встречи, хотя на самом деле героев было гораздо больше.

Что касается Германии, то она не смогла воспользоваться осечкой Испании и сыграла вничью 3:3 с Швейцарией. Причем Швейцария даже дважды вела – сперва 2:0, а потом и 3:2, но всё таки не сумела удержать перевес

Как видим из коэффициентов, в первое место Украины букмекеры практически не верят, коэффициент 25. И это несмотря на то, что команда Шевченко имеет одинаково очков с Германией и отстает лишь на один пункт от Испании. Но и третье место Украина может потерять лишь в том случае, если проиграет оба оставшихся матча, а Швейцария при этом сумеет взять очки с Испанией. Расклад не слишком реальный

В среду Украина проиграла 0:2 в товарищеском матче Польше. Но тут важно понимать, что во-первых результат контрольного матча не имеет большого значения, а во-вторых Украина выглядела как минимум не хуже и вполне могла бы даже выиграть, если бы в первом тайме Андрей Ярмоленко реализовал пенальти, а Андрей Лунин не привез гол в свои ворота

В Киеве Украина проиграла Германии вполне достойно по счету – 1:2, хотя по игре Германия выглядела явно сильнее. Есть надежда, что в субботу Украина также сможет оказать немцам сопротивление. У обеих команд хватает потерь, у Германии в первую очередь обращаем внимание на отсутствие Хаверца и Киммиха, который в 2020 году уже не сыграет. У Андрея Шевченко главные потери – в обороне, особенно на правом фланге, где нет никакой альтернативы молодому Ефиму Конопле.

Скорее всего Йоахим Лёв побережет многих лидеров перед вторничным матчем с Испанией и постарается выиграть у Украины малой кровью. И есть уверенность, что Украина разгромно не проиграет. Главное устоять в первом тайме. А потому поверим в нашу главную команду и поставим на Украину с форой (+2). И даже если Украина уступит ровно в два мяча, то ставка не проиграет, вы получите возврат. Максимально надежный вариант