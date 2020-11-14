Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Вчера в этой рубрике мы писали о венгерском 20-летнем таланте, на которого уже охотятся топ-клубы Европы. Ему хватило нескольких удачных международных матчей за "Зальцбург" и сборную Венгрии, а также нескольких результативных действий в не самом сильном по меркам Европы чемпионате Австрии. И вот, мол, пример для наших – как нужно себя продавать в большие и богатые клубы.

Но не недооцениваем ли мы свое? Есть смысл взглянуть на статистику и игру Виктора Цыганкова. В прошлом сезоне его часто критиковали за то, что он включался только эпизодами: некоторые матчи проводил зрело, а из некоторых выпадал, словно инструмент из рук криворукого мастера. Но в текущем футбольном году, несмотря на все невзгоды, Виктор забивает почти в каждом важном поединке.

На его счету голы в ворота "Ференцвароша" и "Барселоны", а также в ворота сборных Франции и Испании. Цыганков был одним из лучших на поле в составе сборной Украины в проигранном товарищеском матче со сборной Польши (играл не справа, а слева в полузащите). Не портил каши он и в первом поединке Лиги наций против Германии, в котором Украина уступила 1:2. Поэтому перед сегодняшним поединком с Бундестим именно потеря Виктора Цыганкова – наиболее существенная для тренерского штаба Андрея Шевченко.

Конечно, не сыграет и Андрей Ярмоленко, но является ли это большой проблемой? В последних поединках за сборную представитель АПЛ выглядел крайне плохо с точки зрения мобильности и динамики движений. Простыми словами, был медленным и неуклюжим. С испанцами хорошо отрабатывал в отборе и отдал профессорскую голевую передачу на того же Цыганкова. Но достаточно ли этого, чтобы считаться не заменимым в составе "сине-желтых"?

Еще с полгода назад Виктор Цыганков считался лишь третьим правым вингером в иерархии сборной Украины после Андрея Ярмоленко и Марлоса (если не принимать во внимание то обстоятельство, что тренеры иногда умудрялись одновременно использовать на поле всех этих игроков, изменяя их позиции). А сегодня его потеря расценивается едва ли не как катастрофа.

Ленивый Марлос? Старательный, но неэффективный Зубков? Посмотрим, кто сегодня сможет заменить Виктора Цыганкова.

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