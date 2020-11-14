Германия - Украина 3:1. Победили высокий класс, обстоятельства и… штанга

Гол Яремчука на 12-й минуте подарил надежду украинским болельщикам на положительный результат в матче против Германии, но Лерой Сане и Тимо Вернер еще до перерыва забили два мяча в ответ после ассистов Горетцки. Во втором тайме Вернер сделал дубль, а украинцы только обстреливали штангу – в каркас ворот попадали Зинченко, Марлос и Мораес. Германия снова взяла три очка в матче с Украиной и возглавила группу после ничьи Швейцарии с Испанией. Команда Шевченко остается на третьем месте.

Странным временам – странный футбол. С одной стороны, Германия доминировала большую часть матча и забила свои голы после сглаженных и организованных действий в атаке. С другой, в ворота Нойера могло залететь и больше мячей, если бы они не попадали в штангу.

Заболевших Цыганкова и Ярмоленко предсказуемо заменили Зубков и Марлос, небольшой сюрприз произошел только в линии защиты – Шевченко разбил дуэт центрбеков “Шахтера”, поставив в пару к Матвиенко Забарного. Немного удивил и Йоахим Лев. Номинальный центрбек Робин Кох провел весь матч в центре поля и обе команды отзеркаливали друг друга схемами 4-3-3.

Германия начала матч активно, и создала первый момент уже на второй минуте. Макс оказался сам на дальней штанге и выполнил прострел в центр на Горетцку, но полузащитник “Баварии” ударил выше. Проходит семь минут и неожиданно забивает Украина. Конопля и Зубков перегрузили фланг, хавбек “Ференцвароша” хотел сыграть в стеночку, но после серии рикошетов мяч вновь оказался у Зубкова и он дал мяч под удар Яремчуку – хороший удар в девять, у Нойера нет шансов.

Тут же Марлос едва не вывел на ворота Нойера Яремчука, но Рюдигер в последний момент вставил свою ногу.

Преимущество в счете, возможно, немного успокоило или даже усыпило сборную Украину. Гол в ответ был забит на ровном месте. Зинченко обрезал полкоманды, не сумев обработать мяч после паса Марлоса, Горетцка протащил мяч и дал пас на ход Сане. Вингер “Баварии” оторвался от Соболя, одним движением убрал Матвиенко, и точно ударил в нижний угол.

У команды Шевченко иногда получалось находить дыры в обороне Германии, но для успешного завершения атак не хватало каких-то деталей. Например, Зинченко, открывшись на перспективной позиции под пас Соболя, просто не сумел обработать мяч.

А Германия показывала класс в реализации. Второй гол – провал Украины на нескольких уровнях. Никто не помешал Коху дать пас в штрафную на Горетцку, Зинченко снова проиграл борьбу хавбеку “Баварии”, который показав чудеса акробатики, выполнил прострел на Вернера.

Еще до перерыва Зинченко мог реабилитироваться за свои ошибки, но попал в штангу дальним ударом (мяч срикошетил от ноги Зюле). На перерыв команды ушли при счете 2:1.

Германия сильно провела стартовые минуты второго тайма, надеясь быстро решить исход встречи и сохранить силы на Испанию. И в итоге добилась своего. Гюндоган ушел от подката Степаненко, дал пас на свободного Гинтера (Зубков и Марлос слишком много позволяли фланговым защитникам Германии), последовал прострел на Вернера и форвард “Челси” оформил дубль.

Оставалось играть 25 минут, но казалось, что игра уже сделана. Тем не менее Украина не выключилась из матча. Был хороший момент у Яремчука, но он пролетел мимо мяча после прострела Соболя, Марлос хотел выполнить навес, но попал в штангу, затем в каркас ворот ударил и вышедший на замену Мораес.

Украина показала далеко не безнадежный уровень футбола, но не была настолько эффективна в атаке, как сборная Германия. У команды Шевченко ощущалась нехватка сыгранности в некоторых линиях, не все игроки находятся в своих лучших кондициях. Игроки сборной Германии показывали свой класс в реализации моментов и, наверное, справедливо победили. Тем не менее, предстоящий матч с Швейцарией можно ожидать со сдержанным оптимизмом.

Лейпциг, “Ред Булл Арена”. Лига наций, дивизион А, группа 4, пятый тур

Германия – Украина 3:1

Голы: Сане 23, Вернер 33, Вернер 64 – Яремчук 11

Германия: Нойер – Макс, Рюдигер, Зюле, Гинтер – Гюндоган, Кох, Горетцка – Сане (Вальдшмидт 87), Вернер (Брандт 76), Гнабри

Украина: Пятов – Соболь, Матвиенко, Забарный, Конопля – Степаненко (Макаренко 69), Малиновский, Зинченко (Харатин 86) – Зубков (Михайличенко 75), Яремчук (Мораес 75), Марлос

Предупреждения: Рюдигер 28 – Малиновский 44