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Национальная сборная Украины

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Германия - Украина 3:1. Победили высокий класс, обстоятельства и… штанга

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Германия возглавила группу; наша сборная трижды попадала в каркас ворот

Германия - Украина 3:1. Победили высокий класс, обстоятельства и… штанга
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Гол Яремчука на 12-й минуте подарил надежду украинским болельщикам на положительный результат в матче против Германии, но Лерой Сане и Тимо Вернер еще до перерыва забили два мяча в ответ после ассистов Горетцки. Во втором тайме Вернер сделал дубль, а украинцы только обстреливали штангу – в каркас ворот попадали Зинченко, Марлос и Мораес. Германия снова взяла три очка в матче с Украиной и возглавила группу после ничьи Швейцарии с Испанией. Команда Шевченко остается на третьем месте.

Странным временам – странный футбол. С одной стороны, Германия доминировала большую часть матча и забила свои голы после сглаженных и организованных действий в атаке. С другой, в ворота Нойера могло залететь и больше мячей, если бы они не попадали в штангу.

Заболевших Цыганкова и Ярмоленко предсказуемо заменили Зубков и Марлос, небольшой сюрприз произошел только в линии защиты – Шевченко разбил дуэт центрбеков “Шахтера”, поставив в пару к Матвиенко Забарного. Немного удивил и Йоахим Лев. Номинальный центрбек Робин Кох провел весь матч в центре поля и обе команды отзеркаливали друг друга схемами 4-3-3.

Германия начала матч активно, и создала первый момент уже на второй минуте. Макс оказался сам на дальней штанге и выполнил прострел в центр на Горетцку, но полузащитник “Баварии” ударил выше. Проходит семь минут и неожиданно забивает Украина. Конопля и Зубков перегрузили фланг, хавбек “Ференцвароша” хотел сыграть в стеночку, но после серии рикошетов мяч вновь оказался у Зубкова и он дал мяч под удар Яремчуку – хороший удар в девять, у Нойера нет шансов.

Германия - Украина 3:1. Победили высокий класс, обстоятельства и… штанга - изображение 1

Тут же Марлос едва не вывел на ворота Нойера Яремчука, но Рюдигер в последний момент вставил свою ногу.

Преимущество в счете, возможно, немного успокоило или даже усыпило сборную Украину. Гол в ответ был забит на ровном месте. Зинченко обрезал полкоманды, не сумев обработать мяч после паса Марлоса, Горетцка протащил мяч и дал пас на ход Сане. Вингер “Баварии” оторвался от Соболя, одним движением убрал Матвиенко, и точно ударил в нижний угол.

У команды Шевченко иногда получалось находить дыры в обороне Германии, но для успешного завершения атак не хватало каких-то деталей. Например, Зинченко, открывшись на перспективной позиции под пас Соболя, просто не сумел обработать мяч.

А Германия показывала класс в реализации. Второй гол – провал Украины на нескольких уровнях. Никто не помешал Коху дать пас в штрафную на Горетцку, Зинченко снова проиграл борьбу хавбеку “Баварии”, который показав чудеса акробатики, выполнил прострел на Вернера.

Еще до перерыва Зинченко мог реабилитироваться за свои ошибки, но попал в штангу дальним ударом (мяч срикошетил от ноги Зюле). На перерыв команды ушли при счете 2:1.

Германия - Украина 3:1. Победили высокий класс, обстоятельства и… штанга - изображение 2

Германия сильно провела стартовые минуты второго тайма, надеясь быстро решить исход встречи и сохранить силы на Испанию. И в итоге добилась своего. Гюндоган ушел от подката Степаненко, дал пас на свободного Гинтера (Зубков и Марлос слишком много позволяли фланговым защитникам Германии), последовал прострел на Вернера и форвард “Челси” оформил дубль.

Оставалось играть 25 минут, но казалось, что игра уже сделана. Тем не менее Украина не выключилась из матча. Был хороший момент у Яремчука, но он пролетел мимо мяча после прострела Соболя, Марлос хотел выполнить навес, но попал в штангу, затем в каркас ворот ударил и вышедший на замену Мораес.

Украина показала далеко не безнадежный уровень футбола, но не была настолько эффективна в атаке, как сборная Германия. У команды Шевченко ощущалась нехватка сыгранности в некоторых линиях, не все игроки находятся в своих лучших кондициях. Игроки сборной Германии показывали свой класс в реализации моментов и, наверное, справедливо победили. Тем не менее, предстоящий матч с Швейцарией можно ожидать со сдержанным оптимизмом.

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Лейпциг, “Ред Булл Арена”. Лига наций, дивизион А, группа 4, пятый тур

Германия – Украина 3:1

Голы: Сане 23, Вернер 33, Вернер 64 – Яремчук 11

Германия: Нойер – Макс, Рюдигер, Зюле, Гинтер – Гюндоган, Кох, Горетцка – Сане (Вальдшмидт 87), Вернер (Брандт 76), Гнабри

Украина: Пятов – Соболь, Матвиенко, Забарный, Конопля – Степаненко (Макаренко 69), Малиновский, Зинченко (Харатин 86) – Зубков (Михайличенко 75), Яремчук (Мораес 75), Марлос

Предупреждения: Рюдигер 28 – Малиновский 44

# Команда И В Н П М РМ О
1 Германия 5 2 3 0 10-7 +3 9
2 Испания 5 2 2 1 7-3 +4 8
3 Украина 5 2 0 3 5-10 -5 6
4 Швейцария 5 0 3 2 6-8 -2 3
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В статье: Андрей Шевченко Украина Германия сборная Украины Национальная сборная Украины Роман Яремчук Леон Горецка Лига Наций Тимо Вернер Александр Зинченко Сборная Германии Национальная сборная Германии Лерой Сане
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Комментарии (132)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 00:31
Похоже игра, которая была с Польшей!
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0
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
15.11.2020 в 00:23
Идите все ннна
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0
-4
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okolegko (Київ)
15.11.2020 в 00:24
Хильнув зайвого? Піди проспися
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+3
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
15.11.2020 в 00:25
Шо за чушь, написал простыню, а остались самые содержательные три слова.
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0
-1
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okolegko (Київ)
15.11.2020 в 00:25
Завжди копіюй написане. Сайт глючний, сам знаєш
+1
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
15.11.2020 в 00:26
Сайт уг. Пока не почините заходить больше не буду. Тратил время, писал и вот такое вот...
0
-1
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Rezerf (Чернігів)
15.11.2020 в 00:40
Копіюйте написане завжди. Я так постійно роблю
+1
0
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 00:21
В общем, то как товарняк с турнирной, это супер! Игра норм, но результат надо добиться!
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+1
-2
Comment06 (Украина)
15.11.2020 в 00:20
Играли достойно- не отбойно, в пас,технично, часто неожиданно легко выходили в атаку, на 2-3 гола наиграли, но могли и пропустить 5-6. Не подтвердили статус лидеров Зинченко(с его обрезки начался второй гол, запорол голевой момент, не сумев обработать мяч в штрафной), Степаненко (был незаметен, почему и заменен), Малиновский( ни разу не ударил своей колотухой), Пятов( стабильно выбивал на немцев, не привез, но и не выручил).По игре немецкая машина наиграла на крупную победу. В общем, до топ сборных пока не дотягиваем. Испания не помогла, имея подавляющее преимущество над швейцарцами. Но даже лучше- через три дня увидим, место ли Украине в группе А и в фаворитах на ЕВРО 2020.
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+4
0
kapkan (Луганск)
15.11.2020 в 00:23
Первый, на гол, но он бодался!!
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+1
-2
Зритель (Харьков)
15.11.2020 в 00:40
Согласно рейтингу ФИФА Украина в этой группе последняя. Так что, если не вылетит - это по любому будет успех.
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0
-1
balamyt (Boston)
15.11.2020 в 00:17
Такое впечатление буд-то игроки СБУ специально целили в штанги...а Рамос в сб.Испании умудрился не забить 2 пенальти подряд...Все к тому что СБУ станет лишней в гр. А
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+1
-2
tartar (Львів)
15.11.2020 в 00:16
Конопля сподобався - сміливо, зріло.
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+3
0
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 00:28
Норм
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0
0
ГенриВол (Волочиськ)
15.11.2020 в 00:16
Поки граємо з таким топовими збірними, потрібно награвати молодих: Нещерет, Бущан, Конопля, Забарвний, Яремчук і т.д. Пацани отримують досвід, стає вища майстерність, дивляться у грі як грають топи, треба формувати психологію, щоб не трусилися коліна ще до початку. Марлос, Мораєс, Степаненко, Пятов і ще декілька це позавчерашній день. Ми можимо потерпіти і почекати поки молодь окрепне. І віримо, що перемоги ще будуть.
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+5
-1
kapkan (Луганск)
15.11.2020 в 00:26
Брат, когда мяч у Марлоса,все бегут!!
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0
-3
Alex.696 (Немирів)
15.11.2020 в 00:51
Ага, до своїх воріт)))
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
15.11.2020 в 00:16
ну, зато мальчики заставили эту миллионную команду бить по аутам! это уже приятно (с) Гамула
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+3
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
15.11.2020 в 00:13
Если всё оставалось на последний матч наши всегда (если меня не подводит память) сливали его с треском. Во вторник посмотрим изменилась ли психология в команде с приходом Шевы.
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+5
-1
Alexs22 (Киев)
15.11.2020 в 00:15
Если только даст пи..ну .
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0
0
kapkan (Луганск)
15.11.2020 в 00:08
Забейте, свои моменты и всё.. больше нечего комментировать. С другой стороны были немцы,но Наша Сборная против них играла в футбол, а не минжевалась!¡
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+3
-1
Alexs22 (Киев)
15.11.2020 в 00:14
Стояла больше чем двигалась. А немцы давали играть. Чем грешно было не воспользоваться, но стоя такие матчи не играются.
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+4
0
tartar (Львів)
15.11.2020 в 00:15
0
-1
kapkan (Луганск)
15.11.2020 в 00:18
3 штанги во 2-м тайме!! Команда же играла..
0
-2
Alexs22 (Киев)
15.11.2020 в 00:20
С Португалией и Сербами, но не сегодня.
+1
0
Joyce (Donetsk)
15.11.2020 в 00:07
Забарный - молодец; Матвиенко - как всегда... Марлос, увы, сдает с каждым днем. Понятно, что старается, но КПД все ниже и ниже. Зина - никакой. Да и Малиновский играл больше сам с собой, чем с партнерами. Если честно, ожидал большего. Возможно, забей второй, заиграли бы :)
Ответить
+5
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
15.11.2020 в 00:16
Марлос сегодня был одним из лучших на поле
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+2
-4
Joyce (Donetsk)
15.11.2020 в 00:25
Если не считать массу обрезок...
+2
0
avatar
Neon11 (Ахтырка)
15.11.2020 в 00:31
Коли саме? Як запоров вихід два в одного? Чи коли віддав Зіні таку передачу, що той не зміг прийняти і почалася гольова контратака? Чи коли не повертався в оборону практично зовсім? Чи коли постійно обрізався? Скільки ж голів забив Марлос в усіх матчах за збірну? Аж один! Сьогоднішня штанга, це навіть не в площину воріт. А тепер порівняйте із Ярмоленком, якого гноблять тут весь час. Він у своїх найгірших матчах виглядав краще сьогоднішнього Марлоса і один з кращих бомбардирів збірної за всі роки.
+1
0
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 00:05
Чуть время пришло и захлопнулась дверь, Ангел пропел и полопалась кожа, мы выпили жизнь, но не стали смелый, мы прожили смерть, но не стали моложе.....
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+2
-3
Alex.696 (Немирів)
15.11.2020 в 00:08
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-1
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okolegko (Київ)
15.11.2020 в 00:12
Депресняковий "Двірник" "Аґати Крісті" відображає результат на табло
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 00:15
Эх.....)
0
-2
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Spokoyno (Киев)
15.11.2020 в 00:01
"Еліта" збірної ... Зінченко та П'ятов не зіграла краще молодняка.
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+5
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.11.2020 в 00:09
Гірше, і значно гірше.
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+4
-1
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Rezerf (Чернігів)
15.11.2020 в 00:00
Рамос - гніда позорна, 2 пеналя не забив, ска, пидісрав нам
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+7
-2
Alexs22 (Киев)
15.11.2020 в 00:01
Самий веселий коментар за вечір
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+5
-1
Joyce (Donetsk)
15.11.2020 в 00:15
А с другой стороны, с какой стати Испания должна делать работу за Украину. Вот 17-го и наступит момент истины. Там и посмотрим, на что реально способна СБУ, как минимум, сегодня.
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Rezerf (Чернігів)
15.11.2020 в 00:20
В кінці гри воротар іспанців двічі бігав на кутові, ім дуже потрібна була ця перемога, бо не факт, що у німців виграють, за 1місце
+1
0
grasshopper1 (Харьков)
14.11.2020 в 23:56
В этой игре очень понравился Забавный. До матча я был к нему очень скептически настроен. А тут оказалось, что он умеет чисто отбирать мячи
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+5
0
Alex.696 (Немирів)
14.11.2020 в 23:57
ЗабаРний.
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+5
-1
grasshopper1 (Харьков)
15.11.2020 в 00:02
Т9 на телефоне :(. Извиняюсь за ошибку
+2
0
Alex.696 (Немирів)
15.11.2020 в 00:03
))) Відключи його до дідька)))
+1
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DynamoKiyv (Київ)
15.11.2020 в 00:10
unnamed з тобою не згоден
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Зритель (Харьков)
15.11.2020 в 00:55
У Шевченко явная установка - "не фолить". Поэтому и играет Забарный, а не Кривцов.
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 23:55
.. ..... я ушёл в грусть(((((( Я верил и ждал результата.... так пропускать, это жесть((( можно сейчас критиковать, но.....
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0
-4
Alex.696 (Немирів)
14.11.2020 в 23:56
Радій за Марлоса, адже у нього сьогодні найкраща гра.
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+1
-3
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 23:57
Та не в нем проблема
0
-2
Alex.696 (Немирів)
14.11.2020 в 23:58
Я знаю, проблема в тому, що сьогодні основа ЗБУ -кроти, а вони ніколи не вміли грати, зціпивши зуби, от і результат.
+5
-2
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 00:00
Да и это - не то...
+1
-2
Зритель (Харьков)
15.11.2020 в 00:56
Результат против немцев - это не с нашим счастьем.
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.11.2020 в 23:53
Шансів на перемогу, або бодай на нічию, не було за обставинами - відсутності найкращих, креативних гравців, що захворіли, але грали таки гідно. Найкращі - Яремчук, Забарний та, на диво, Зубков, поки не втомився, також на диво зіграли слабко Степаненко, Зінченко та трохи краще, чим останнім часом, але все одно слабкувато, Марлос. Пятов не робив явних ляпів, але й не допоміг, там, де було потрібна висока воротарська майстерність. Але в цілому непогано зіграла команда, ну і трохи не поталанило на додачу із штангами. Є одна суттєва помилка Шевченка - він ігнорує Буяльського, це дуже прикро і особливо саме зараз, коли він би був так необхідним у збірній.
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+4
-1
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okolegko (Київ)
14.11.2020 в 23:56
Так, Буяльський та Філіпов сьогодні могли б підсилити гру
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+2
-2
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Romerik (YNWA)
15.11.2020 в 00:08
Господі, який до чорта Філіпов... Шо ти гониш, дядя... По Буяльскому згоден на 100%
+3
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
15.11.2020 в 00:16
Буяльський поміг би нічого не робить
+1
-2
Alex.696 (Немирів)
15.11.2020 в 00:59
Крикун, ти людина дуже далека від футболу, або заангажована під один вмім відомий клюб ах.... якої людини.
0
0
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Romerik (YNWA)
14.11.2020 в 23:53
Три штанги, один вихід 2 в 1 і супермомент Зіни - непогано як для такого нашого складу. Але в тому ж виході запоротий пас Марлоса і гольова обрізка Зіни перекреслили то досягнення. По матчу можна сказати: 1.Конопля заслужив стати першим номером справа. 2.Накінець є норм заміна в лиці Макаренко Стьопі. 3.Пятову дійсно пора, хоча сьогодні не помилився, але і не врятував нігде крім одного моменту, треба Луніна нагрівати, щоб набивав шишки і прогресував. 4. Ну і сьогодні в Зіни явно не пішло нічого. Найгірший гравець матчу... Але таке може статись зі всіма, плюс Марлос моментами тупив... Зі швейцарцями чекаю перемоги в 1 або 2 м'яча... Думаю то цілком підйомне завдання для наших хлопців...
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+1
-1
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okolegko (Київ)
14.11.2020 в 23:55
З приводу швейцарців я б не був такий впевнений
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+4
-1
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Romerik (YNWA)
14.11.2020 в 23:56
Ой, ви тут всі вже з німцями хоронили нас, і нормально зіграли, як для проблемного складу. Головне що в нас є наш основний трикутник і Яремчук. Думаю вони гол, два знайдуть або придумають...
0
-4
avatar
okolegko (Київ)
14.11.2020 в 23:59
Я чогось не зрозумів і наші виграли? Іспанцям сьогодні допомогло лише вилучення швейцарського гравця
+5
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.11.2020 в 00:12
Так, 1-3 - це нормально)) Я не знав.
+2
-2
avatar
Romerik (YNWA)
15.11.2020 в 00:24
Еееее, я не поняв, а хтось при такому складі ще надіявся на перемогу??? Нам тут нічия б була за щастя... А 1-3, то звичайно поразка , але за яку не дуже і соромно, адже ми не сиділи в обороні, а при всіх проблемах зі складом грали...
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.11.2020 в 00:26
Ну і що? 1-3 - це завжди поразка. Але всі 3 голи забиті нам після своїх же втрат. Хіба це нормально? Звичайно ми грали краще з німцями, ніж 1996 року.
+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.11.2020 в 23:58
Для цих -ні. Сподіваємось на одужання на тих, хто насправді може і вміє перемагати. тих, чия майстерність та відданість є запорукою класної гри збірної України.
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+2
-2
avatar
Romerik (YNWA)
15.11.2020 в 00:04
Ти натякаєш на динамівців?
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 23:50
Очень хорошая игра в нашем исполнении. Если б не седан-зинченко, то могли зацепиться за очки.
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+3
-1
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DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 23:53
Не згоден. Зіна один "З". Не було на полі лідерів, ні віддати, ні пробити...
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 23:54
Ты матч смотрел??? Человек убил игру.
+4
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
15.11.2020 в 00:04
Смотрел. 2 голи забиті нам були після втрат центральних півзахиників і один лівого захисника. Зіна не забив? марлос не віддав. І далі можна продовжувати. Тому Зіна один "З" тих, хто провалив гру.
+1
-1
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DynamoKiyv (Київ)
15.11.2020 в 00:07
п.с. і я навмисно не пишу прізвища тих, хто втрачав, щоб не казали "не треба ділити збірну на клуби", а самі мовчать))
+1
-1
Joyce (Donetsk)
14.11.2020 в 23:55
Зина полностью провалил игру в отличие от Зубкова, которому все равно, с кем играть: ведет борьбу до конца.
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+3
-1
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DynamoKiyv (Київ)
15.11.2020 в 00:05
Так, Зубков молодчага. Чомусь немає тих хейтерів, хто писали що він не для збірної.
+2
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
14.11.2020 в 23:50
Ще в вересні писав, що Марлос себе вичерпав. а Мораєш взагалі ніколи не був потрібний.На жаль до цього списку можна додати Пятова. Вортнік повинен виручати, сьогодні цього не було. та і Степаненко здав.
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+2
0
doschukrovno (Ровно)
15.11.2020 в 00:51
ПетроФ (Луцьк) 14.11.2020 в 23:50Если бы воротники все брали то все игры заканчивались бы 0:0. Не привез - это уже хорошо.
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 23:50
Такое ощущение, что матч с Польшей просто продолжился...... как бы не плохо, но результат........
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+2
-3
vituynia (Черкассы)
14.11.2020 в 23:50
Не знаю как кому,а мне сегодняшняя игра нашей сборной не понравилась. Сколько уже можно привозить в свои ворота,то Бущан подарил гол,теперь Зинченко организовал голевую контратаку. Очень слабо средняя линия, Степаненко сейчас явно не в форме,Зинченко вообще антигерой поединка,слабо отыграл и Малиновский. Не было лидера на поле. Выделю разве что Яремчука, но ему было сложновато без адекватной поддержки полузащиты. На удивление неплохо выглядел молодой Конопля,остальные просто слабо. Даже не знаю,чего теперь ожидать от следующей игры нашей сборной
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+2
-3
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DynamoKiyv (Київ)
15.11.2020 в 00:13
Всі три голи забіти нам сьогодні після втрат та обрізок.
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+1
-1
Joyce (Donetsk)
15.11.2020 в 00:29
В том-то и беда. На ровном месте привозим мячи в свои ворота.
+1
0
skopa (Харьков)
14.11.2020 в 23:49
Трусовато, особенно в отборе...Разве можно так играть против немцев: ни корпус не поставить, ни в кость не сыграть..Все на чистых мячах...это не то...Так их не победить...
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 23:52
С какого?? Сколько немцы ойкали после стыков с нашими.. В третьем голе Степа не доработал. Это да.
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+3
-1
Alexs22 (Киев)
14.11.2020 в 23:46
Іспанці та німці давали грати, швейцарці враховуючи перший матч - можуть і не дати вільного розіграшу м'яча.
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+4
0
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okolegko (Київ)
14.11.2020 в 23:50
Угу. Гру нашої збірної до гвинтика розберуть. Якщо знову будемо намагатися грати першим номером, накидають повну торбу. Зовсім не той рівень. Треба, як і в попередній зустрічі – максимум надійності і чекати свій шанс, а він обов’язково буде, і не один
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+3
0
pilips111 (Чернигов)
14.11.2020 в 23:46
Эх Зина Зина... но Швеййария оставила интригу до последнего тура. Или все или ничего, но ещё мы зависим от Германии. Если Германия выиграет у Испании, а мы у Швейцарии, то всё ок. В любом случае, сегодня Украина неплохо смотрелась. Сегодня Зина подкачал.
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+1
-2
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.11.2020 в 23:43
Ніби грали не погано, враховуючи кадрові проблеми, і моменти були, але толку, бла-бла-бла... Треба було реалізовувати... Малиновський дуже слабо, Зіна підвів у другому пропущеному, більше лідерів не було на жаль. Залишили все на останній матч, нервовиний, напружений і валідольний...Побачимо. Головне, щоб більше ніхто не захворів!!! Шанси є!!!
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+3
-1
Alex.696 (Немирів)
14.11.2020 в 23:47
Малиновський може грати лише проти команд рівня нашої збірної, або слабших. Проти топів - він нуль, доведено іспанцями, німцями і французами. Чому Шевченко цього не розуміє?
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+2
0
Ol-g (Одесса)
14.11.2020 в 23:51
А що Шевченку робити?
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 23:53
Малина не ямеська в лучшие годы. С кем ему играть??
0
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
14.11.2020 в 23:54
Та з тим грьобаним коронавірусом в Шевченка і вибору особливого нема. Мусить ставити тих, хто здоровий.
0
-2
Alex.696 (Немирів)
14.11.2020 в 23:55
Є Буяльський, він не гірше за Малинлвського. Чому його не викликати в збірну. І за Зінченка він кращий. Але у них якісь негаразди в особистих відносинах, тому й ігнорить Шевченко Буяльського.
+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 23:42
В любому випадку не можна програвати Швейцарії.
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+5
-1
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Romerik (YNWA)
15.11.2020 в 00:00
Не часто таке буває, но тут я з тобою повністю згоден. Я навіть чогось впевнений в несильно результативній перемозі...
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 23:41
Реально хотелось результата, но...... класс давит((((
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+1
-3
Alexs22 (Киев)
14.11.2020 в 23:44
Клас класом, але треба рухатися на полі. А не стояти і чекати м'яча.
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+5
0
NikosFutboloidos (Chop)
14.11.2020 в 23:41
Однозначно рівень збірної не дотягує до Групи А, Банкіри це підтвердять. P.S. На цигарках треба написати "Перегляд матчів збірної шкідливо для здоров'я".
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+3
-2
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simargl (Чернигов)
14.11.2020 в 23:41
Все что смогли. Очень много у немецких ворот штанг... не наш вечер. Тем интересней будет игра со Швейцарией, хватит ли сил, вот вопрос !!!
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+1
-2
unnamed (Cape May)
14.11.2020 в 23:41
Наша сборная так до сих пор и не может выиграть у немцев. Защита сегодня не защитила. Второй и третий голы (хотя и полузащита там»помогла») - уровень аматорской лиги от наших центрбеков.
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0
-4
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DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 23:49
Всі голи привезли півзахисники. В іншій темі ти писала що Забарний винен, тут вже "защита".
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+3
-1
Golfik25 (Киев)
14.11.2020 в 23:40
Лучшие в матче, это Зинченко, Марлос. Слить сборную, у них выходить на ура. Не зря Гвардиола, не выпускает зинченку на поле, зачем ему привозы. А так, шанс на 4 место есть.
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+6
-1
Alexs22 (Киев)
14.11.2020 в 23:40
Як є рух - є шанси на результативну атаку . Як тільки стали - пас назад. Набридло дивитися таку гру.
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+3
0
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okolegko (Київ)
14.11.2020 в 23:39
Без "крил" схема 4-5-1 не працює. За відсутності Циганкова та Ярмоленка сподіватися можна було лише на нічию. Тим паче не розумію оптимізму любителів займати перші місця
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+5
0
Alexs22 (Киев)
14.11.2020 в 23:55
Морєса в атаку, Яремчука праворуч. Зіну ліворуч. Але не має третього у центр поля до Малини і Стьопи. Зубов нажаль поки не витягує . Хоча сьогодні принаймні в атаці не погано загострював .
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0
-3
Alex.696 (Немирів)
15.11.2020 в 00:05
Забудьте про мораєса, доя збірної він не потрібен.
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
14.11.2020 в 23:38
По игре 4-3 не в нашу пользу. Но игра есть.Зато какая интрига на "финал" группы...
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+3
-5
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 23:37
Результат наших соперников просто супер! Хотя я верил в наш результат
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+1
-3
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okolegko (Київ)
14.11.2020 в 23:40
Супер був би, якби Іспанці виграли. А так... все вирішить остання гра, як я й підозрював
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
14.11.2020 в 23:42
Увидим, чего наши стоят. Может это и к лучшему, для этого лига наций и создавалась.
+1
0
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 23:45
Видать так надо)
0
-3
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okolegko (Київ)
14.11.2020 в 23:46
Головне, щоб знову ніхто не захворів. А то й так ніким було замінювати
+3
0
Joyce (Donetsk)
15.11.2020 в 00:33
А это уже халява. Пусть учатся побеждать :)
+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.11.2020 в 23:37
Уже легче нас поражение 3:2 устроит в Швейцарии. Только кто эти 2 мяча забьёт?
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+4
0
George_D (Харьков)
14.11.2020 в 23:39
Яремчук! :)
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+6
-1
Joyce (Donetsk)
15.11.2020 в 00:33
С подачи Зубкова :)
+1
0
Golfik25 (Киев)
14.11.2020 в 23:42
Если ты про 2 мяча в наши ворота? То зина уверен постарается привезти.
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
14.11.2020 в 23:37
як не сумно про це говорити, але Пятову вже треба завязувати з збірною. він ніби і не винен. але те що не допоміг це факт.
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+8
-1
George_D (Харьков)
14.11.2020 в 23:39
ну хоть на выбегал к центральному кругу на перехват. Или надо было Лунина?
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0
-5
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simargl (Чернигов)
14.11.2020 в 23:42
Не выручил. Молодые могли и отбить что-то из залетевшего. Возраст... увы.
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+2
0
George_D (Харьков)
14.11.2020 в 23:45
Ну с натяжкой - первый мог бы вытащить, да. А второй никто не вытащил бы, настолько все по-хоккейному быстро. Третий после рикошета тоже никак. Конечно, был бы в строю Нещерет - безусловно его надо было ставить. А вот Лунина после Польши - нельзя. В назидание, чтобы урок усвоил, что так делать низзя. Ніколи знов!
+1
0
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 23:36
Не по игре((((
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0
-6
Alex.696 (Немирів)
14.11.2020 в 23:36
Нумо, колібрі пєнісовна, напиши-но нам про найвидатнішу сьогоднішню гру Марлоса.
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+3
-3
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DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 23:38
та ти шо, найкращій!
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+2
-2
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 23:38
Все так печально?
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0
-4
FC Energy (Новая Каховка)
14.11.2020 в 23:39
Играл на уровне. Кто сильнее на позицию сейчас? Покажи мне человека, сыгранного, опытного, мастеровитого, который не обосрется, выйдя на немцев
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+3
-2
Alex.696 (Немирів)
14.11.2020 в 23:44
А що показав Марлос? Вибіг на початку першого тайму в контру і запоров такий момент. Це клас, по вашому?
+1
-1
Golfik25 (Киев)
14.11.2020 в 23:44
Ну Марлос опытный, но все равно при виде немцев, какахи пускал
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
14.11.2020 в 23:45
Зина наш тоже не ахти. Мне действительно интересно, кого ставить на фланг сейчас? Варианты?
+4
0
Joyce (Donetsk)
15.11.2020 в 00:11
Зубков не обосрался: в частоколе ног выцарапал мяч и отдал голевой пас. В принципе, ему немцы были по барабану: он, как раз, играл, а не шарахался.
+3
0
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 23:44
Марлос, точно не хуже этой сводни.......
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0
-4
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
14.11.2020 в 23:35
Есть шанс занять 4 место.
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+2
-2
Artemanat (Кривой Рог)
14.11.2020 в 23:37
Та и будет если Зинченко будет парашюти забрасывать
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+3
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.11.2020 в 23:38
Да. И есть Шанс занять второе
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+2
0
недалековідКиева (Біла Церква)
14.11.2020 в 23:39
В принципі Швейцарія сильніша..так що 60 на 40 так і буде.
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+2
-1
George_D (Харьков)
14.11.2020 в 23:41
Учитывая, что обе победы мы одержали дома, то шансов на удачный исход в Швейцарии не очень-то.
+1
0


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