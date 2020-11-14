Национальная сборная Украины
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Конопля проведет свой первый официальный поединок в составе сборной Украины
До этого Ефим играл только в товарищеских поединках
В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии примет Украину. Начало встречи - 21:45.
Фланговый защитник черниговской "Десны" Ефим Конопля выйдет в стартовом составе нашей сборной. Этот официальный поединок станет для 21-летнего игрока дебютным в составе национальной команды Украины.
Ранее, Конопля принимал участие в товарищеских матчах против сборных Франции и Польши.
В текущем сезоне Ефим принял участие в 10 играх в футболке "Десны".
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
14.11.2020 в 21:28
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