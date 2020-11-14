  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Конопля проведет свой первый официальный поединок в составе сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конопля проведет свой первый официальный поединок в составе сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

До этого Ефим играл только в товарищеских поединках

Конопля проведет свой первый официальный поединок в составе сборной Украины
Новина українською

В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии примет Украину. Начало встречи - 21:45.

Фланговый защитник черниговской "Десны" Ефим Конопля выйдет в стартовом составе нашей сборной. Этот официальный поединок станет для 21-летнего игрока дебютным в составе национальной команды Украины.

Ранее, Конопля принимал участие в товарищеских матчах против сборных Франции и Польши.

В текущем сезоне Ефим принял участие в 10 играх в футболке "Десны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины Лига Наций Сборная Германии Ефим Конопля
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
14.11.2020 в 21:28
Он с поляками не тянул, плюс усталость... Пазик чудит...
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 21:33
Непазік а кривавий Наперсточник
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 21:18
Краще би Д.Фаворова викликали.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...