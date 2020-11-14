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Матч против Германии станет для Зинченко 35-м в сборной, для Матвиенко - 30-м
Воспитанники донецкого "Шахтера" выйдут в старте на матч с немцами
В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии примет Украину. Начало встречи - 21:45.
Александр Зинченко и Николай Матвиенко выйдут на этот поединок в стартовом составе украинской национальной команды.
Этот матч станет для полузащитника "Манчестер Сити" 35-м в футболке сборной Украины, а для защитника донецкого "Шахтера" - 30-м.
23-летний Зинченко дебютировал за первую сборную в октябре 2015-го года, и за этот период забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. В свою очередь 24-летний Матвиенко выступает за национальную команду с марта 2017-го года.
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