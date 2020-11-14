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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Германия - Украина 3:1 .Обзор матча и видео голов (обновляется)

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Украинцы открыли счет, но немцы сумели выйти вперед спустя 20 минут

Германия - Украина 3:1 .Обзор матча и видео голов (обновляется)
Новина українською

В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии принимает Украину.

Счет в поединке открыл форвард украинской команды Роман Яремчук на 12-й минуте встречи, голевую передачу отдал Александр Зубков.

После пропущенного гола немци проснулись, подняли темп игры и спустя 11 минут сумели отыграть мяч - гол забил вингер Лерой Сане. А уже на 33-й минуте подопечные Йоахима Лева провели образцовую атаку и еще раз раскрыли оборону украинцев - Леон Горетцка навесил, а Тимо Вернер замкнул подачу головой.

На 64-й минуте "бундестим" удвоила свое преимущество в счете - снова голом отметился Вернер, после флангового прострела Гинтера.

5-й тур Лиги Наций, дивизион A, группа 4

14 ноября. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

Германия - Украина 3:1

Голы: Сане 23, Вернер 33, 64 - Яремчук 12

Сборная Германии: Нойер - Кох, Рюдигер, Зюле - Макс, Горетцка, Гюндоган, Гинтер - Сане, Вернер, Гнабри.

Запасные: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрихс, Штарк, Дауд

Главный тренер: Йоахим Лев

Сборная Украины: Пятов - Соболь, Забарный, Матвиенко, Конопля - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Зубков, Марлос - Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Бондарь, Макаренко, Михайличенко, Харатин, Мораес.

Главный тренер: Андрей Шевченко

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Видео гола Яремчука

Видео гола Сане

Видео гола Вернера

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В статье: сборная Украины Роман Яремчук Лига Наций Сборная Германии Лерой Сане
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Комментарии (72)
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FC Energy (Новая Каховка)
14.11.2020 в 23:19
И нам не везёт... штанги. Все равно сборная Шевченко - это лучшее, что было в истории.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 23:21
Согласен. Не смотря на счёт, наши хорошо играют
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
14.11.2020 в 23:17
Зинченко что делает перед штрафной???? Почему он не бьёт ????
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 23:18
Ждёт указания от жены..
Ответить
+1
0
Vlad21
14.11.2020 в 23:15
То, что все болеют за нашу сборную сомнений нет. Но вот такая игра нашей сборной говорит о том, что и с Немцами и с Швейцарией нам ничего не светит. А коль так, - так пусть начинают играть молодые, в будущем перспективные ребята. В рамке нужно наигрывать молодых, Пятов своё уже отыграл, пора возвращаться назад в Ворсклу.
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0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 23:16
Що тобі поганого Ворскла зробила?)))
Ответить
+1
0
Vlad21
14.11.2020 в 23:19
Ворскла заслуживает иметь такого опытного вратаря, тем более, что он выходец из этого клуба. Здесь ничего плохого.
0
0
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DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 23:21
Те що він "выходец", не означає що він потрібен Ворсклі наразі.
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 23:18
Хорош питюкать. Нормально сегодня сборная играет. Сегодня поражение носить фамилию Зинченко.
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0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.11.2020 в 23:12
Сегодня украинский футбол без нападающего. Нет не одного на всю страну футболиста способного обыграть убежать. Все нападающие подставь ногу и чаще всего неправильно. Поэтому 2:0 с Польшей сейчас 3:1 с Немцами. И боюсь со Швейцарией на их поле нам нечего не светит. А Испания как назло даже пенальти не забивают
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 23:17
Есть такая проблема. А шо делать, если в Шахте бразилы впереди играют. В ДК свои проблемы. Когоб в чемпионат Бельгии продать..
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0
-1
avatar
hoy (Київ)
14.11.2020 в 23:08
Старпер Пятов 2 раза держит штангу,нахер его ставить
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+2
0
unnamed (Cape May)
14.11.2020 в 23:08
Еще один привет центральным защитникам.
Ответить
0
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 23:06
3:1 - всё.... писец...
Ответить
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 23:01
Любітелі марлоса, ваше слово "найкращій на полі"?
Ответить
+1
-2
aleksandrdre (Краматорск)
14.11.2020 в 23:03
ты за немцев болеешь?
Ответить
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 23:09
Де я написав що вболіваю за німців? Не треба видавати бажане за дійсне.
0
0
Golfik25 (Киев)
14.11.2020 в 23:10
марлос такое же бревно как и зина..вдвоем чисто сливают матч..
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+1
-2
aleksandrdre (Краматорск)
14.11.2020 в 23:12
так ты так радуешься будто из германии
Ответить
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 23:14
І ще раз: не треба видавати бажане за дійсне. Я спитав у любітелй марлоса, ті що писала що дуже гарно ще не буде сьогодні Ярмоленка та Циганкова. Там марлос всіх порве. От я в них і питаю, хоча точно знаю що відповіді не буде, а в усьому винний Забарний. Так unnamed?))
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 23:00
стьопа у своїй красі)
Ответить
0
-2
unnamed (Cape May)
14.11.2020 в 23:07
Забарный еще раз лажанул. Лепота...
Ответить
+1
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 23:09
unnamed. це персональний хейтер Забарного. Йди вже спать.
+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 22:59
Швейцария ещё порет Испанию.
Ответить
0
0
aleksandrdre (Краматорск)
14.11.2020 в 22:52
сидеть и обгаживать здесь все гаразды. и Зинченко не такой и Пятов плохой и Шевченко не тренер . а кто из диванных экспертов играл на таком уровне?(наверное все местные писаки) уже одно то что в таких условиях наша сборная играет среди элиты многое значит. или кто то считает что мы сильнее Германии. Испании или Франции.Еще в прошлом году все в один голос превозносли нашу сборную. Уже одно то что стараются комбинировать и играть в свой футбол многое значит. а там как получится .пока не все получается . но надо верить в своих
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+1
-3
oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 23:07
Я тебе так скажу. К молодым сегодня претензий нет. Есть претензии с тем, кто по своему статусу должны тащить и в сложные моменты тащить. Пятов, Марлос и Зина на которых и возложена эта функция, сегодня портачать. К Шевели вообще претензий нет. План на матч отличный.
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0
0
aleksandrdre (Краматорск)
14.11.2020 в 23:18
так ведь деградация нашего чемпИтоната(где кроме Динамо и Шахтера) остальные команды уровня 1 лиги 2010 года .и легионеры кроме Малиновского все не топ чемпионатов.Зинченко и Ярмоленко не в счет они вечно запасные. вот и результат на лицо
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 23:20
Что сказать то хотел?? Чемпионат убили Шахтер и Динамо Киев на пару. Нехрен по 150 человек в составе держать и 130 из них в аренды раздавать.
0
0
Golfik25 (Киев)
14.11.2020 в 23:12
Чтоб их не обгаживали, надо играть, а наши звёзды марлос, зина, пятов сливают игру
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+1
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
14.11.2020 в 23:15
Можна хоча б 5% робити толкових точних пасів ? Чи в еліті не обов'язково ?
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0
0
Vlad21
14.11.2020 в 22:46
Задрали уже этой тупой игрой назад. Шева наверное ничему более не может научить как играть назад.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 23:09
Иногда лучше жевать, чем говорить. Ты предлагаешь сыграть против немцев в атакующий прессинг??? Прими успокоительное.
Ответить
0
0
Alexs22 (Киев)
14.11.2020 в 22:44
А бігати і відкривається почне хтось з гравців нашої збірної. Де рух? Де точний час вперед, а не назад?
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+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 22:43
Ну.... согласен, верю в результат!!!
Ответить
0
-1
cucumber (Киев)
14.11.2020 в 22:40
Пятов то є тормоз, вже краще б Луніна поставив Шевченко, ну і що можна чекати від Зіни, який не має ігрової практики? Дуже непокоюсь за другий тайм, німці вже розкусили, що Пяткін на ленточці грає невпевнено, він спостерігає за тим, як підопічні Льова розігрують проміж собою м'яч. Ризик Шевченка з воротарем не виправдався, Пятову потрібно грати прощальний матч. вася огурцов
Ответить
+4
0
Alexs22 (Киев)
14.11.2020 в 22:46
Він дуже переляканий.
Ответить
+1
0
vicon (КИЕВ)
14.11.2020 в 22:38
Если бы сначала не забили гол, то был бы шанс сыграть 0:0. А так немецкие хозяева "цэевропейцев" моментально дали понять холопам где их место. 2:1 после первого тайма думаю не предел. Теоретически европейским холопам может быть позволят сыграть вничью.... но мой прогноз на укрупнение счёта.
Ответить
+1
-6
cucumber (Киев)
14.11.2020 в 22:41
Ти звідкиля взявся, вата?
Ответить
+4
-3
vicon (Kiev (не Куiv))
14.11.2020 в 22:46
Ну явно не з галичини)))
0
-2
vicon (Kiev (не Куiv))
14.11.2020 в 22:48
Тобі що не подобається хазяйська німецька пліть?
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 22:42
Холоп холопский, с какого холопского расийского края прибыло?
Ответить
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 22:37
Зінченко поки найгірший.
Ответить
+2
-1
Vlad21
14.11.2020 в 22:38
Ну так два в торбу уже привез.
Ответить
+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 22:37
Швейцария порет Испанию.
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
14.11.2020 в 22:34
Зина все таки топ игрок. 2 мяча себе привезти, и потом в штрафной немцев пас от соболя не смог принять..а ведь, шанс на гол как минимум 80%. Но дерево, де ре во!!
Ответить
+3
0
unnamed (Cape May)
14.11.2020 в 22:34
Забарный опять налажал. Никогда такого не было и вот опять. Три защитника возле Верннра и он без борьбы забивает с трех метров. Неужели в Украине нет другого центрального защитника?
Ответить
0
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 22:38
прийми ліки, до Забарного всі помились, одне вибити не може, друге прийняти, третє накрити, а Забарний винуват
Ответить
+4
-2
Alexs22 (Киев)
14.11.2020 в 22:41
Ну не Матвиенко ж, который посмотрел на Венера и побежал на ближнюю
+1
-1
unnamed (Cape May)
14.11.2020 в 22:46
Почему лекарства прописывают мне, когда с Вернером не играет Забарный? Я у телевизора футбол смотрю - а Забарный на поле. Может тут что-то не так?
0
-1
Alexs22 (Киев)
14.11.2020 в 22:48
Ну там перед Забарвним пробежал Матвиенко и Пятов. Пятов ближний накрывал, а Матвиенко куда бежал?
+1
0
unnamed (Cape May)
14.11.2020 в 22:49
Почему мне прописывают лекарства, когда Забарный лажает? Я у телевизора смотрю футбол - а Забарный на поле. Может ему и пропишите, что-бы играл по нападающему?
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 23:06
unnamed, футбол це не твоє. А саме чому тобі ліки, написано вгорі. Але якщо проблеми з читанням, тоді ще до одного лікаря треба завітати.
0
0
unnamed (Cape May)
14.11.2020 в 23:07
А вот и еще один привоз...От кого?
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 23:10
Еще один? Кажи прямо: всі три винуват Забарний.
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.11.2020 в 22:33
Зато у Зины новые зубы. Казел.
Ответить
+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 22:30
сегодня Малина получит красную...
Ответить
0
-1
Vlad21
14.11.2020 в 22:30
Комментатор вообще левый - ему в пору комментировать дворовой футбол. - Сборная ни в чем не уступает немцам .... .
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+4
0
NikosFutboloidos (Chop)
14.11.2020 в 22:47
Пітримую цілком. Можливо їм за це доплачують!!!
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0
0
vicon (Kiev (не Куiv))
14.11.2020 в 22:55
Ну да ни в чем не уступает немцам и даже полякам. Кроме счёта....
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 22:27
Ща порешает Мораес!
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0
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 22:32
Чо?
Ответить
+2
-2
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 22:26
Пох. Давайте просто терпеть/брлеть
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0
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 22:38
Терпи, терпи ло
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+1
-1
Vlad21
14.11.2020 в 22:23
Зина привозит уже второй гол в наши ворота. С такой игрой он еще долго не будет попадать в основу МС. Наверное звездная болячка у него.
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+6
0
Термит (Киев)
14.11.2020 в 22:25
100%! Ему еще при 1:1 Соболь в штрафной на ногу выложил, а он пролажал. И в отборе вообще не участвует!А тем временем, Швейцария - Испания 1:0
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+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 22:21
2:1 - Зина не удержал немца... опять лажа Зины.
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+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 22:19
сегодня Сборная Украины: Пятов - Соболь, Забарный, Матвиенко, Конопля - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Зубков, Марлос - Яремчук. 13.10.2020. сб. Украины: 1. Бущан, 4. Забарный, 16. Миколенко, 21. Караваев, 2. Соболь, 5. Сидорчук ( до 60') , 19. Макаренко Е., 7. Ярмоленко, 9. Яремчук, 10. Шапаренко, 22. Зубков ( до 65') на игру с Испанией.
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+2
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.11.2020 в 22:18
Провтыкивая такие моменты, не выиграть этот матч. У Зины супер момент был, делай 2:1. Но нет. Можно было и 2:0 делать. Нельзя так играть против немцев. А заместь этого имеем 1:2
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 22:22
да, Зина сегодня просто Зина....
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 22:16
1:1 - Зина облажался, Да уж... Отдал мяч немцам - контратака - гол...
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+1
0
unnamed (Cape May)
14.11.2020 в 22:36
Там Забарный больше всех налажал опять. От Юве, Барсы и немцев голы после того, как Забарный смотрел футбол вместо того, что-бы тграть с соперником.Это просто жесть. У нас больше некого поставить?
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0
-3
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DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 22:41
Тут вже є персональні хейтери Ярмоленка, Бущана та інших, з'явився і хейтер Забарного Ліки приймай хоть іноді та більш не коментуй футбол, це не твоє.
+1
0


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