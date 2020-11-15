Германия - Украина 3:1. Обзор матча и видео голов

В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии принимает Украину.

Счет в поединке открыл форвард украинской команды Роман Яремчук на 12-й минуте встречи, голевую передачу отдал Александр Зубков.

После пропущенного гола немци проснулись, подняли темп игры и спустя 11 минут сумели отыграть мяч - гол забил вингер Лерой Сане. А уже на 33-й минуте подопечные Йоахима Лева провели образцовую атаку и еще раз раскрыли оборону украинцев - Леон Горетцка навесил, а Тимо Вернер замкнул подачу головой.

На 64-й минуте "бундестим" удвоила свое преимущество в счете - снова голом отметился Вернер, после флангового прострела Гинтера.

5-й тур Лиги Наций, дивизион A, группа 4

14 ноября. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

Германия - Украина 3:1

Голы: Сане 23, Вернер 33, 64 - Яремчук 12

Сборная Германии: Нойер - Кох, Рюдигер, Зюле - Макс, Горетцка, Гюндоган, Гинтер - Сане, Вернер, Гнабри.

Запасные: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрихс, Штарк, Дауд

Главный тренер: Йоахим Лев

Сборная Украины: Пятов - Соболь, Забарный, Матвиенко, Конопля - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Зубков, Марлос - Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Бондарь, Макаренко, Михайличенко, Харатин, Мораес.

Главный тренер: Андрей Шевченко

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Обзор матча

Видео гола Яремчука

Видео гола Сане

Видео гола Вернера

Видео второго гола Вернера