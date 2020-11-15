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Германия - Украина 3:1. Обзор матча и видео голов
Украинцы открыли счет, но немцы сумели выйти вперед спустя 20 минут
В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии принимает Украину.
Счет в поединке открыл форвард украинской команды Роман Яремчук на 12-й минуте встречи, голевую передачу отдал Александр Зубков.
После пропущенного гола немци проснулись, подняли темп игры и спустя 11 минут сумели отыграть мяч - гол забил вингер Лерой Сане. А уже на 33-й минуте подопечные Йоахима Лева провели образцовую атаку и еще раз раскрыли оборону украинцев - Леон Горетцка навесил, а Тимо Вернер замкнул подачу головой.
На 64-й минуте "бундестим" удвоила свое преимущество в счете - снова голом отметился Вернер, после флангового прострела Гинтера.
5-й тур Лиги Наций, дивизион A, группа 4
14 ноября. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
Голы: Сане 23, Вернер 33, 64 - Яремчук 12
Сборная Германии: Нойер - Кох, Рюдигер, Зюле - Макс, Горетцка, Гюндоган, Гинтер - Сане, Вернер, Гнабри.
Запасные: Лено, Трапп, Удуохай, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрихс, Штарк, Дауд
Главный тренер: Йоахим Лев
Сборная Украины: Пятов - Соболь, Забарный, Матвиенко, Конопля - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Зубков, Марлос - Яремчук.
Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Бондарь, Макаренко, Михайличенко, Харатин, Мораес.
Главный тренер: Андрей Шевченко
Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)
Обзор матча
Видео гола Яремчука
Видео гола Сане
Видео гола Вернера
Видео второго гола Вернера
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