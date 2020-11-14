Яремчук мощным ударом стреляет в девятку ворот Нойера и открывает счет. ВИДЕО

В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии принимает Украину.

Счет в поединке открыл форвард украинской команды Роман Яремчук на 12-й минуте встречи. Нападающий бельгийского "Гента" получил передачу от Александра Зубкова в штрафной площади хозяев и пробил в верхний угол ворот Мануэля Нойера.

Этот гол стал 6-м для 24-летнего украинца в футболке первой сборной. Всего в составе национальной команды Украины Яремчук провел 19 матчей.

Видео гола Яремчука