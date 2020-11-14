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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Яремчук мощным ударом стреляет в девятку ворот Нойера и открывает счет. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

6-й мяч Романа в футболке национальной сборной Украины

Яремчук мощным ударом стреляет в девятку ворот Нойера и открывает счет. ВИДЕО
Новина українською

В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии принимает Украину.

Счет в поединке открыл форвард украинской команды Роман Яремчук на 12-й минуте встречи. Нападающий бельгийского "Гента" получил передачу от Александра Зубкова в штрафной площади хозяев и пробил в верхний угол ворот Мануэля Нойера.

Этот гол стал 6-м для 24-летнего украинца в футболке первой сборной. Всего в составе национальной команды Украины Яремчук провел 19 матчей.

Видео гола Яремчука

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В статье: сборная Украины Роман Яремчук Сборная Германии Александр Зубков
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Комментарии (9)
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Joyce (Donetsk)
14.11.2020 в 22:48
Зина и Марлос - слов нет, один лишь мат. Зубков - красава: не побоялся, выцарапал мяч и отдал Яремчуку. Забарный - нормально; Матвиенко - :((((((((((
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 22:46
Давайте просто болеть! Я верю в результат!
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 22:36
Голи після наших втрат.
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0
-1
TJSoccer (Харьков)
14.11.2020 в 22:21
Зина бакапорит капец, куча моментов
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+1
-2
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DynamoKiyv (Київ)
14.11.2020 в 22:36
А нікчемний пас марлоса на Яремчука?
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
14.11.2020 в 22:20
Опаааа приплыли,выход вдвоем просрали, Зинченко мяч обработать не смог когда Соболь выкотил под удар,а с немцами много моментов не будет!!!! Цыркачи
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
14.11.2020 в 22:18
Если будут так сорить моментами то проиграют
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 22:14
1:1 - Зина облажался, Да уж... Отдал мяч немцам - контратака - гол... Но играет наша сборная - выигрывает "Эпицентр"
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.11.2020 в 22:07
дави гансов!
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-1


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