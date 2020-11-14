Национальная сборная Украины
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Яремчук мощным ударом стреляет в девятку ворот Нойера и открывает счет. ВИДЕО
6-й мяч Романа в футболке национальной сборной Украины
В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии принимает Украину.
Счет в поединке открыл форвард украинской команды Роман Яремчук на 12-й минуте встречи. Нападающий бельгийского "Гента" получил передачу от Александра Зубкова в штрафной площади хозяев и пробил в верхний угол ворот Мануэля Нойера.
Этот гол стал 6-м для 24-летнего украинца в футболке первой сборной. Всего в составе национальной команды Украины Яремчук провел 19 матчей.
Видео гола Яремчука
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Комментарии (9)
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Joyce (Donetsk)
14.11.2020 в 22:48
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Kolibri (Киевоград)
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DynamoKiyv (Київ)
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TJSoccer (Харьков)
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DynamoKiyv (Київ)
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Artemanat (Кривой Рог)
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Artemanat (Кривой Рог)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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