Пятов побил антирекорд Шовковского по пропущенных голах в сборной

В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии принимает национальную команду Украины.

Ворота украинской сборной в этой игре защищает голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов. На 64-й минуте поединка немцы забили свой третий мяч .

Таким образом, 36-летний украинский вратарь достиг отметки в 73 пропущенных мяча в футболке первой сборной (96 матчей). Это новый антирекорд национальной команды Украины. До этого больше было у экс-голкипера киевского "Динамо" Александра Шовковского - 71 гол в 92 играх.