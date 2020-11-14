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Пятов побил антирекорд Шовковского по пропущенных голах в сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Андрей пропустил три мяча в поединке со сборной Германии

Пятов побил антирекорд Шовковского по пропущенных голах в сборной
Новина українською

В матче 5-го тура Лиги Наций дивизиона A сборная Германии принимает национальную команду Украины.

Ворота украинской сборной в этой игре защищает голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов. На 64-й минуте поединка немцы забили свой третий мяч.

Таким образом, 36-летний украинский вратарь достиг отметки в 73 пропущенных мяча в футболке первой сборной (96 матчей). Это новый антирекорд национальной команды Украины. До этого больше было у экс-голкипера киевского "Динамо" Александра Шовковского - 71 гол в 92 играх.

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В статье: Андрей Пятов сборная Украины Лига Наций Сборная Германии
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (2)
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Joyce (Donetsk)
15.11.2020 в 00:18
Бред. А количество игр в расчет не берется?
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simargl (Чернигов)
14.11.2020 в 23:44
Зато вошёл в историю... хрен кто догонит в ближайшее десятилетие
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