Шевченко: Зинченко получил травму в начале встречи, поэтому играл с определенными ограничениями

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался об игре Александра Зинченко в матче с Германией (1:3), а также прокомментировал голевую засуху Жуниора Мораеса, который пока что так и не отметился первым голом за "желто-синих".

"Зинченко? Ошибки имели место. Однако он в начале матча получил травму, было заметно, что играет с определенными ограничениями. У него были интересные моменты в плане креатива. Мы играли с очень хорошей командой. Немцы также ошибались, и в середине поля. Из этого и состоит футбол.

Мораес? Если мы вспомним нашу игру со Швейцарией, то Мораес не забил, но сыграл очень важную роль в нашей победе. Футболисты атаки приносят большую пользу, играя на команду. Как главный тренер я всегда наблюдаю за кандидатами в сборную. Если я увижу, что кто-то из них готов конкурировать на данном уровне...

Я с легкостью вызываю игроков, предоставляю им шанс. На данный момент мы находимся в постоянном поиске. Процесс конкуренции всегда иметь место. На поле будут выходить те, кто ее выигрывают", – сказал Шевченко.