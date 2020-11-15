  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: Зинченко получил травму в начале встречи, поэтому играл с определенными ограничениями
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Зинченко получил травму в начале встречи, поэтому играл с определенными ограничениями

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Наставник "желто-синих" рассказал о состоянии игрока "Ман Сити"

Шевченко: Зинченко получил травму в начале встречи, поэтому играл с определенными ограничениями
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался об игре Александра Зинченко в матче с Германией (1:3), а также прокомментировал голевую засуху Жуниора Мораеса, который пока что так и не отметился первым голом за "желто-синих".

"Зинченко? Ошибки имели место. Однако он в начале матча получил травму, было заметно, что играет с определенными ограничениями. У него были интересные моменты в плане креатива. Мы играли с очень хорошей командой. Немцы также ошибались, и в середине поля. Из этого и состоит футбол.

Мораес? Если мы вспомним нашу игру со Швейцарией, то Мораес не забил, но сыграл очень важную роль в нашей победе. Футболисты атаки приносят большую пользу, играя на команду. Как главный тренер я всегда наблюдаю за кандидатами в сборную. Если я увижу, что кто-то из них готов конкурировать на данном уровне...

Я с легкостью вызываю игроков, предоставляю им шанс. На данный момент мы находимся в постоянном поиске. Процесс конкуренции всегда иметь место. На поле будут выходить те, кто ее выигрывают", – сказал Шевченко.

Отметим, что на счету Мораеса 8 матчей за сборную Украины, в которых он отличился одним ассистом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Германия Александр Зинченко Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pilips111 (Чернигов)
15.11.2020 в 11:49
Вот это отмазка! Шева тупой?
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.11.2020 в 11:45
Ніякої травми у Зінченка не було. Хіба моральна.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 11:45
Беда......
Ответить
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
15.11.2020 в 11:21
пусть лучше уже Харатин бы бегал чем никакой Зина (( еще и с немцами, ппц логика ..
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 10:09
Так чого ти його не замінив? Він всюгру був найслабшим, цей баночник з МС
Ответить
+4
-2
Golfik25 (Киев)
15.11.2020 в 09:41
Заменить слабо было? Или Гвардиола не разрешил? Сейчас бы защищать игроков, вместо того, чтоб по делу критиковать за слитый матч. А потом такие псевдозвезды выходят, зная, что им за плохую игру ничего не будет и сливают команду.
Ответить
+1
-3
тутти-10 (Сумська область)
15.11.2020 в 10:09
Ким замінити? Та ще на початку гри? Пропонуйте. Може б Ви сам вийшов своїм пузом протрусив? Ми ж не німеччини-бельгії. Нам на основний склад гравців назбирати проблемно. А ще вірус. Тут би Буяльський вчора пригодився, так Шева його не викликає (
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 10:18
Макаренко би замінив
+1
-2
Golfik25 (Киев)
15.11.2020 в 10:26
Так давай тогда выпускать всех больных короной. Чего тогда не выпускал Цыганкова и Попова?
+1
-2
Golfik25 (Киев)
15.11.2020 в 10:29
этот псевдотравмированый слил матч, привезя 2 гола. Незаменимый твой сыграл каа дно, в очередной раз. И да, мало верится, что зина травмирован был, Шева решил весь негатив с него снять такой отмазкой.
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...