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Шевченко: Зинченко получил травму в начале встречи, поэтому играл с определенными ограничениями
Наставник "желто-синих" рассказал о состоянии игрока "Ман Сити"
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался об игре Александра Зинченко в матче с Германией (1:3), а также прокомментировал голевую засуху Жуниора Мораеса, который пока что так и не отметился первым голом за "желто-синих".
"Зинченко? Ошибки имели место. Однако он в начале матча получил травму, было заметно, что играет с определенными ограничениями. У него были интересные моменты в плане креатива. Мы играли с очень хорошей командой. Немцы также ошибались, и в середине поля. Из этого и состоит футбол.
Мораес? Если мы вспомним нашу игру со Швейцарией, то Мораес не забил, но сыграл очень важную роль в нашей победе. Футболисты атаки приносят большую пользу, играя на команду. Как главный тренер я всегда наблюдаю за кандидатами в сборную. Если я увижу, что кто-то из них готов конкурировать на данном уровне...
Я с легкостью вызываю игроков, предоставляю им шанс. На данный момент мы находимся в постоянном поиске. Процесс конкуренции всегда иметь место. На поле будут выходить те, кто ее выигрывают", – сказал Шевченко.
Отметим, что на счету Мораеса 8 матчей за сборную Украины, в которых он отличился одним ассистом.
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