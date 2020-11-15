"Германия выиграла, но футбол проиграл". Обзор немецкой прессы после матча с Украиной

Матч Германия – Украина был под угрозой срыва после того, как тесты четырех футболистов нашей сборной показали положительные результаты. Поединок в итоге был проведен, и этот эпизод вновь продемонстрировал “отвратительную сторону футбола”, считают в Германии. Событиям перед матчем посвящается не меньше материалов, чем самой игре.

Например, Керри Хау из издания Spox называет ситуацию перед игрой “корона-фарсом” и “пощечиной”. “Футбол занимает особое место в нашем обществе. Немецкий футбольный союз предпочел не вмешиваться, чтобы не потерять деньги за трансляцию матча (десять миллионов евро), это сделал и жадный до выгоды УЕФА, который любой ценой хочет раскручивать псевдо-важную Лигу наций. Футбол-король делает все, что ему вздумается, когда уровень заболеваемости растет, и вводятся новые ограничения. Отмена матча, который имеет мало спортивного смысла, была бы хорошим сигналом”. С этим согласен и kicker. “Футбол и УЕФА упустили эту возможность. Да, профессиональный футбол, как и другие индустрии, борется за выживание, однако можно спросить зачем футболисты путешествуют по миру ради сомнительного соревнования, когда уровень заболеваемости растет”.

“Сборная Германии выиграла, но футбол проиграл”, – так пишет о ситуации вокруг матча Der Spiegel, а Süddeutsche Zeitung считает, что проведение игры “было риском, который сложно оправдать”.

“Футбол, или деньги, которые он генерирует, правят миром. Футболисты, которые играют в эту игру, уже не так важны. Футбол теряет свою душу, – считает автор Deutsche Welle Джонатан Хардинг. – Футбольные ассоциации делают все возможное, чтобы шоу продолжалось любой ценой. Это неуважительно. Да, футболисты – это атлеты с исключительными физическими данными, но это не делает их невосприимчивыми к вирусу, и его распространению. Кроме того, насыщенность календаря сказывается и на их физическом и психологическом здоровье. Футбол хочет вас заставить верить, что футболисты – это машины, но они тоже люди”. Мнение журналистов поддерживают болельщики. В голосовании на сайте kicker “должны ли проводиться международные матчи в данной ситуации” только 10% респондентов выбрали вариант “да”.

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Как бы там не было, матч состоялся. Германия переиграла Украину и возглавила группу. Немецкая пресса, само собой, больше рассказывает об игре своей команды, но и удостоила команду Шевченко нескольких лестных комментариев. kicker написал, что “украинская команда играла смело, не пряталась, но удача была против нее”, отмечая моменты с тремя штангами.

Die Zeit в материале, посвященному Леоне Горетцке, называет сборную Украины самой сильной “из бывших советских республик”, и указывает на то, как Украина хорошо атаковала левым флангом и быстро переключалась в атаку. “Они не были на два гола слабее Германии, но они не могли заявить о себе, у них не было Горетцки”.

Полузащитник “Баварии” получил высшие оценки от немецкой прессы, и всеми признается лучшим игроком матча. Оценки украинской команде поставил только Bild. Интересно, что немецкий таблоид поставил лучший балл Александру Зинченко, а игра Матвиенко была оценена выше, чем Забарного. (полный список: Пятов 4, Соболь 4, Матвиенко 4, Забарный 5, Конопля 3, Малиновский 4, Степаненко 4, Зинченко 2, Зубков 3, Яремчук 3, Марлос 3, Макаренко 4, Михайличенко 4).

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Süddeutsche Zeitung назвал Украину “респектабельной командой”, отметил контратаки нашей сборной и ее способность “что-то делать с мячом”. Deutsche Welle отмечает, что стартовый отрезок игры был за украинцами, но затем хвалит Германию за то, что она смогла отыграться. Также выделяется Леон Горетцка: “Без него Бундестим не выиграл бы этот матч”.