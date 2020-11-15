  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Германия выиграла, но футбол проиграл". Обзор немецкой прессы после матча с Украиной
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Германия выиграла, но футбол проиграл". Обзор немецкой прессы после матча с Украиной

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

По мнению немецких журналистов, правильным решением было бы отменить игру

"Германия выиграла, но футбол проиграл". Обзор немецкой прессы после матча с Украиной
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч Германия – Украина был под угрозой срыва после того, как тесты четырех футболистов нашей сборной показали положительные результаты. Поединок в итоге был проведен, и этот эпизод вновь продемонстрировал “отвратительную сторону футбола”, считают в Германии. Событиям перед матчем посвящается не меньше материалов, чем самой игре.

Например, Керри Хау из издания Spox называет ситуацию перед игрой “корона-фарсом” и “пощечиной”. “Футбол занимает особое место в нашем обществе. Немецкий футбольный союз предпочел не вмешиваться, чтобы не потерять деньги за трансляцию матча (десять миллионов евро), это сделал и жадный до выгоды УЕФА, который любой ценой хочет раскручивать псевдо-важную Лигу наций. Футбол-король делает все, что ему вздумается, когда уровень заболеваемости растет, и вводятся новые ограничения. Отмена матча, который имеет мало спортивного смысла, была бы хорошим сигналом”. С этим согласен и kicker. “Футбол и УЕФА упустили эту возможность. Да, профессиональный футбол, как и другие индустрии, борется за выживание, однако можно спросить зачем футболисты путешествуют по миру ради сомнительного соревнования, когда уровень заболеваемости растет”.

"Германия выиграла, но футбол проиграл". Обзор немецкой прессы после матча с Украиной - изображение 1

“Сборная Германии выиграла, но футбол проиграл”, – так пишет о ситуации вокруг матча Der Spiegel, а Süddeutsche Zeitung считает, что проведение игры “было риском, который сложно оправдать”.

“Футбол, или деньги, которые он генерирует, правят миром. Футболисты, которые играют в эту игру, уже не так важны. Футбол теряет свою душу, – считает автор Deutsche Welle Джонатан Хардинг. – Футбольные ассоциации делают все возможное, чтобы шоу продолжалось любой ценой. Это неуважительно. Да, футболисты – это атлеты с исключительными физическими данными, но это не делает их невосприимчивыми к вирусу, и его распространению. Кроме того, насыщенность календаря сказывается и на их физическом и психологическом здоровье. Футбол хочет вас заставить верить, что футболисты – это машины, но они тоже люди”. Мнение журналистов поддерживают болельщики. В голосовании на сайте kicker “должны ли проводиться международные матчи в данной ситуации” только 10% респондентов выбрали вариант “да”.

Читайте такжеКроос выступил против Лиги наций и Клубного ЧМ: Для ФИФА и УЕФА мы просто марионетки

Как бы там не было, матч состоялся. Германия переиграла Украину и возглавила группу. Немецкая пресса, само собой, больше рассказывает об игре своей команды, но и удостоила команду Шевченко нескольких лестных комментариев. kicker написал, что “украинская команда играла смело, не пряталась, но удача была против нее”, отмечая моменты с тремя штангами.

Die Zeit в материале, посвященному Леоне Горетцке, называет сборную Украины самой сильной “из бывших советских республик”, и указывает на то, как Украина хорошо атаковала левым флангом и быстро переключалась в атаку. “Они не были на два гола слабее Германии, но они не могли заявить о себе, у них не было Горетцки”.

"Германия выиграла, но футбол проиграл". Обзор немецкой прессы после матча с Украиной - изображение 2

Полузащитник “Баварии” получил высшие оценки от немецкой прессы, и всеми признается лучшим игроком матча. Оценки украинской команде поставил только Bild. Интересно, что немецкий таблоид поставил лучший балл Александру Зинченко, а игра Матвиенко была оценена выше, чем Забарного. (полный список: Пятов 4, Соболь 4, Матвиенко 4, Забарный 5, Конопля 3, Малиновский 4, Степаненко 4, Зинченко 2, Зубков 3, Яремчук 3, Марлос 3, Макаренко 4, Михайличенко 4).

Читайте такжеГерой футбольного дня. Ефим Конопля

Süddeutsche Zeitung назвал Украину “респектабельной командой”, отметил контратаки нашей сборной и ее способность “что-то делать с мячом”. Deutsche Welle отмечает, что стартовый отрезок игры был за украинцами, но затем хвалит Германию за то, что она смогла отыграться. Также выделяется Леон Горетцка: “Без него Бундестим не выиграл бы этот матч”.

После киевской игры Йоахим Лев был нещадно раскритикован местной прессой, и на фоне той Германии, Украина оказалась еще более слабым соперником. В этот раз Германия сыграла лучше, и игра украинской команды также оставила положительное впечатление. Der Spiegel отмечает, что Лев провел первую замену только на 76-й минуте – настолько он хотел победить, и был уважителен к сопернику.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Германия сборная Украины Национальная сборная Украины Лига Наций Сборная Германии Национальная сборная Германии
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
15.11.2020 в 14:46
Тоді "Рийте ямки та посипайтесь дустом!" А що насправді? Якщо я правильно пригадую, десь півроку тому писали що Меркель заявляла, що до 70% населення перехворіє новим штамом грипу! Як це було і попередніми... Головне розтягнути це до розробки ліків / вакцин від COVID. Утім людство завжди вимагало "Хліба і видовищ". До того футболістів не так багато, тому є можливість їх періодично перевіряти! Нехай перед телевізорами сидять, а не по вулиці шатаються від безнадьоги
Ответить
0
0
Болело (Киев)
15.11.2020 в 14:17
Испания вызвала дежа вю, как и в Москве, откровенно слив игру со Швейцарией. Интересно, капитан Рамос поделился со своими лейтенантами?
Ответить
+2
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.11.2020 в 14:04
Я соглашусь с немецкой прессой. И, если перенести ситуацию на завершающую фазу Лиги Чемпионов, в августе этого года, то очень многое из публикации выше можно сказать и про ту Лигу Чемпионов. Для УЕФА было очень важно завершить Лигу Чемпионов, в противном случае они лишились бы значительного дохода от продажи телетрансляций, рекламы и тд. И для чиновников УЕФА было безразлично, что команды были в абсолютно не равных условиях, что касалось отдыха и готовности команд. Я не ставлю под сомнение закономерный успех Баварии. В прошлой ЛЧ им действительно не было равных. Я ставлю под сомнение счёт 8-2. Потому что, перед матчем Бавария - Барселона немцы имели отдых и возможность готовиться - 54 дня, а Барселона - 12 дней. И уже после финала ЛЧ Юрген Клопп так и сказал, что для Баварии самым наилучшим способом сложились все значимые факторы в этой ЛЧ, что касается отдыха, календаря и готовности к матчам соперников.
Ответить
+1
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
15.11.2020 в 14:27
Я теж згідний, що матч треба було переносити. Грали-грали весь турнір, а тепер через ковід можемо покинути групу А. Та важка перемога над іспанцями тепер в турнірному становищі практично нічого не важить. Все рівно нічия нас буде влаштовувати. Але її ще здобути треба з такими кадровими проблемами. Не думаю, що з такою атакою ми здатні на результативний програш з різницею в один м'яч. І не факт, що ще в когось тести не покажуть позитивний результат, інші ж контактували з інфікованими, якраз через три дні можуть теж бути хворими. Одного Яремчука в нашому випадку забрати і нам пипка! Потім ніхто не згадає з яким складом програли, буде просто гнила відмазка. А вилітати в групу В і знову грати з умовними сербами, молдаванами чи естонцями не хочеться!!!
Ответить
+2
0
simply_the_best (Львов)
15.11.2020 в 14:36
Так вот оно что.. Великая Барселона проиграла из- за того, что отдохнула только 12 дней. Надо срочно пересмотреть счёт 8-2 и по итогам пересмотра дать Золотой Мяч Месси. Собираем подписи, друзья!
Ответить
0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 13:56
Шлепанцы!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...