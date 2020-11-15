Леон Горецка: Игра против Украины получилась тяжелой

Полузащитник бундестим поделился впечатлениями от игры пятого тура Лиги наций против сборной Украины.

"Игра получилась тяжелой. На данный момент нас устраивают только победы. У нас получилось выиграть, так что вечер был хорошим ", - сказал Леон.

Горецка в матче ЛН с Украиной сыграл все 90 минут. На его счету две голевые передачи в первом тайме: на Лероя Сане и Тимо Вернера.