Национальная сборная Украины
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Леон Горецка: Игра против Украины получилась тяжелой
Немецкий игрок провел весь поединок
Полузащитник бундестим поделился впечатлениями от игры пятого тура Лиги наций против сборной Украины.
"Игра получилась тяжелой. На данный момент нас устраивают только победы. У нас получилось выиграть, так что вечер был хорошим ", - сказал Леон.
Горецка в матче ЛН с Украиной сыграл все 90 минут. На его счету две голевые передачи в первом тайме: на Лероя Сане и Тимо Вернера.
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Источник:УЕФА
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andyua (Kyiv)
15.11.2020 в 13:14
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