  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Леон Горецка: Игра против Украины получилась тяжелой
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леон Горецка: Игра против Украины получилась тяжелой

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Немецкий игрок провел весь поединок

Леон Горецка: Игра против Украины получилась тяжелой
Новина українською

Полузащитник бундестим поделился впечатлениями от игры пятого тура Лиги наций против сборной Украины.

"Игра получилась тяжелой. На данный момент нас устраивают только победы. У нас получилось выиграть, так что вечер был хорошим ", - сказал Леон.

Горецка в матче ЛН с Украиной сыграл все 90 минут. На его счету две голевые передачи в первом тайме: на Лероя Сане и Тимо Вернера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Леон Горецка Лига Наций Национальная сборная Германии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andyua (Kyiv)
15.11.2020 в 13:14
Кращий гравець матчу. Показав як треба грати у футбол (догравати моменти)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...