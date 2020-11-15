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Герой футбольного дня. Ефим Конопля

Национальная сборная Украины
(7 голосов)

Открытие матча с Германией

Герой футбольного дня. Ефим Конопля
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на три пропущенных командой мяча, неплохой матч провел центральный защитник Илья Забарный. С ним, однако, такое случается не впервые: и в некоторых поединках за "Динамо" молодой стоппер выглядит зрело, но в целом Ильи не хватает стабильности. Что неудивительно, учитывая возраст футболиста.

Роман Яремчук забил гол и был полезным для команды. По оценкам статистических порталов, у него и у Зубкова – самый высокий балл среди игроков сборной Украины. Марлос выделялся среди коллег техникой и культурой работы с мячом, а Зинченко, наоборот, неприятно поразил своими недоработками в обороне (два из трех пропущенных голов – из-за его ошибок или недоработок). Да и в атаке Зинченко не был безупречным. Если с ударом в штангу не повезло, то передачи в недодачу, испорченные перспективные контратаки, потерянные зоны – это уже огрехи индивидуального мастерства. Или, может быть, настроя на матч.

Герой футбольного дня. Ефим Конопля - изображение 1

Героев и антигероев, казалось бы, выделили, но не стоит забывать о дебютанте официальных поединков сборной Украины. Наверное, будь на дворе нормальная ситуация, а не фестиваль коронавируса, Ефим Конопля не сыграл бы в этом поединке. Однако у Андрея Шевченко не оставалось выбора. Шутка ли, но в товарищеском матче против сборной Польши справа в обороне пробовался даже Валерий Бондарь.

Конопля выделялся своей активностью на правом фланге. Участие в голевой атаке – это лишь верхушка айсберга. Его заслуга в том, что он не боялся брать игру на себя, постоянно искал варианты для открывания под передачи партнеров, смело шел в борьбу. Он лучший в сборной Украины по количеству выигранных "воздушных" единоборств в атаке (вместе со Степаненко), один из немногих в составе сборной Украины, кто отдавал ключевые передачи на обострение (лучше в этом компоненте был лишь Зубков). Ефим чаще всех после Марлоса, Зубкова и Яремчука (футболистов, которые призваны создавать опасность у чужих ворот) встречался с мячом в чужой штрафной или на подступах к ней.

Герой футбольного дня. Ефим Конопля - изображение 2

Прикосновения Конопли к мячу: в штрафной площади Германии и на подступах к ней чаще с мячом встречались только Марлос, Зубков и Яремчук

Что не менее важно: Конопля ни разу не терял мяч на своей половине поля. Единственная его потеря произошла в чужой штрафной площади, что не грозило контратакой на наши ворота.

По общим оценкам статистических ресурсов Конопля был едва ли не наименее полезным для Украины в плане ТТД. Но по визуальному восприятию и анализу отдельных компонентов игры он – открытие вчерашнего поединка. Зубков, Яремчук, Забарный были лучше, но от них подобного можно было ожидать. От Конопли же требовалось не "наварить". А он сыграл значительно лучше любых ожиданий.

Это еще один позитив плохого для футбола и в целом для жизни времени. Не было бы проблем с коронавирусом – не было бы, вероятно, Ефима Конопли на поле во вчерашнем матче. И не было бы осознания того, что у сборной Украины есть еще одна надежная опция на правом фланге обороны.

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В статье: Украина герой футбольного дня Ефим Конопля
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Комментарии (6)
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Spokoyno (Киев)
15.11.2020 в 14:08
Здавалось, що Конопля яскраво ввірвався та прийняв участь у голі нашої збірної та і голи "гадів-німців" не його флангу прийшли Утім як оцінили дії Юхима на whoscored? Найнижча оцінка 5,9... тому що відбір м'яча на НУЛІ! Як доречи і у Забарного (він сьомий з 6,3) Поки не вистачає цім юнакам майстерності, досвіду чи сміливості Але база і можливість для розвитку Є! Тепер тільки від них залежить чи зможуть вони себе реалізувати на високому рівні.
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 13:52
Барбариска!
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0
-2
sergkir
15.11.2020 в 13:37
Мы или разный футбол смотрели! Первый тайм вообще без мяча. Вся игра шла через Соболя левым флангом. Соответственно он ни разу не терял мяч на своей половине это же элементарно Ватсон! И два гола пропустили не без помощи или вернее безбействия в частности и егои Забарного. Зубков! Ну это вообще отдельная тема для разговора, а вернее и разговора нет никакого по нему, человек просто бегает в каком то вакууме-ничего не вижу ничего не слышу-кто здесь? Ну и в конце вишенка на торте всему этому. Шевченко даёт вью после игры. Зинченко получил повреждение вначале игры и поэтому так плохо сыграл! Так а ты для чего там? Чтобы вовремя замечать и изменять состав и тактику по ходу игры дабы добиться положительного результата!
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+1
-1
AndriyKorn (Житомир)
15.11.2020 в 12:59
я не розгледів, невже захист виглядав настільки сильно? стільки компліментів Забарному, дуже сильно здивований.
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+3
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 12:49
В захисті не відпрацьовував, а він є захисником.
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+3
-3
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 12:49
Очень хороший игрок!
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