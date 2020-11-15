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Малиновский: Мы хорошо выходили в атаки и создавали проблемы немцам

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Полузащитник поделился мыслями об игре

Малиновский: Мы хорошо выходили в атаки и создавали проблемы немцам
Новина українською

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал матч с командой Германии:

"Думаю, получилась интересная игра. Было много моментов и у нас, и в немцев. Конечно, в завершающей стадии нам нужно было быть хладнокровнее. Думаю, мы могли забивать второй мяч сразу после первого. Но мы пропустили, низко сели.

Не сказал бы, что прессинг сборной Германии был сегодня очень эффективен. Мы хорошо выходили в атаки, но завершения не хватало. Было три штанги, так что можно сказать, что не повезло - могли забивать больше. Во втором тайме встречали их выше, иногда удавалось. Считаю, что это хороший тест для нас. Мы должны разобрать эту игру и готовиться к Швейцарии. Это будет ответственная игра.

Во втором тайме мы пытались организовать больше давления. Конечно, это был определенный риск и у них были моменты, но и мы создали немало. Есть над чем работать: многое получалось, но много и не получалось. У нас много молодых игроков и еще выпали важные игроки. Мое мнение, что эту игру мы сыграли лучше, чем в Киеве, и создали Германии больше проблем. Но нужно принять результат таким, какой он есть и двигаться дальше. Думаю, в целом мы провели неплохую игру. Все ребята старались и некого упрекнуть ", - сказал полузащитник.

Руслан провел на поле весь матч, записав в свой пассив желтую карточку.

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В статье: Национальная сборная Украины Руслан Малиновский Лига Наций Национальная сборная Германии
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