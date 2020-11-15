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Зинченко: После матча с Германией мне и моей семье желали смерти
Игрок поделился дикой реакцией фанатов на его ошибку в игре с бундестим
Александр Зинченко на своей странице в Instagram отреагировал на критику в свою сторону из-за результативной ошибки игрока и поражение от сборной Германии:
"Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.
К счастью или к сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на ЧУЖОЙ половине поля уже не разрешено. За потерю мяча на ЧУЖОЙ половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.
Чувствуя ответственность за поражение на себя, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой ", - написал игрок в соцсети.
На следующее утро после матча Зинченко сделал свой аккаунт в Instagram закрытым, то есть доступным только для его подписчиков.
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