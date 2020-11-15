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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зинченко: После матча с Германией мне и моей семье желали смерти

Национальная сборная Украины
(7 голосов)

Игрок поделился дикой реакцией фанатов на его ошибку в игре с бундестим

Зинченко: После матча с Германией мне и моей семье желали смерти
Новина українською

Александр Зинченко на своей странице в Instagram отреагировал на критику в свою сторону из-за результативной ошибки игрока и поражение от сборной Германии:

"Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.

К счастью или к сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на ЧУЖОЙ половине поля уже не разрешено. За потерю мяча на ЧУЖОЙ половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

Чувствуя ответственность за поражение на себя, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой ", - написал игрок в соцсети.

На следующее утро после матча Зинченко сделал свой аккаунт в Instagram закрытым, то есть доступным только для его подписчиков.

Зинченко: После матча с Германией мне и моей семье желали смерти - изображение 1
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В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций Александр Зинченко
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Комментарии (47)
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ablabar1 (Хмельницкий)
15.11.2020 в 17:18
Моя порада футболістам та й взагалі усім, не користуйтесь інстаграмами та іншими телеграмами і буде вам спокій. Ви хочете щоб півсвіту знало як ви, вибачаюсь, посрали, а потім обурюєтесь дебільним дописам.
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+1
0
winter (Berlin)
15.11.2020 в 17:10
Справа не тільки в одній помилці, постійно не догравав епізоди, концентрації зовсім немає у нього. Час обирати, або футбол на данному етапі, або седан.
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+1
0
UA Hero (Chernivtsi)
15.11.2020 в 16:58
Ну, ніхто смерті не бажає, це зрозуміло. Але міг би і вибачитися за погану гру.
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+4
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 17:02
Извините его, он больше так не будет!
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 16:33
Був ще такий Григорій Пасічний у Динамо К, який правда загинув у бійці на чиємусь весіллі.
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:41
Раз на раз не приходится!
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+1
-3
avatar
simargl (Чернигов)
15.11.2020 в 16:28
Есть неадекваты, которые слишком глубоко эмоциональны и глупы. А ошибались футболисты , ошибаются и будут ошибаться всегда. Только Эскобар за ошибки заплатил жизнью. Играем , жизнь продолжается, надо достойно сыграть со Швейцарией...
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:15
Фрикаделька
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+1
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 16:16
У тебе інтелект футболіста...
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:39
Плодородия на весы наступает колечками баранина высокогорная!
+1
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 16:53
Самокритично...
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 17:00
Хет-трик Батистуты!
+1
-1
viajador (село Ригачка)
15.11.2020 в 16:07
Зінченко хворий? Може, варто відмовитись від українського громадянства і просити притулку в Британії від українських нацистів? Як це смердить донецьким лайном...
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+3
-11
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 16:09
ковід-20
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:40
Розембаум!
+1
-5
avatar
ПетроФ (Луцьк)
15.11.2020 в 16:04
футболіст чи його дружина які хочуть бути звіздами інстаграм повинні бути готовими до всього. Я чомусь на цій площадці ні разу не чув побажань смерті футболістам, навіть і погроз не згадаю. Відправ свою владу на кухню а сам в цей проведи додаткову годину на полі.тоді і не буде до тебе претензій.
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+8
0
тутти-10 (Сумська область)
15.11.2020 в 16:02
Саня, не звертай уваги. Хто нічого не робить, той не помиляється. Помиляються навіть чемпіони. Треба зробити роботу над помилками. І все норм. Удачі в ЗБУ і МС!
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+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 16:14
Зробити роботу та плодити нові помилки?
Ответить
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
15.11.2020 в 16:01
Про своё участие во втором мяче и как не попал по мячу в штрафной немцев Александр Седан конечно промолчал:))) и да, первый мяч тоже его. Горецка от него как на мопеде уехал.
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+6
0
adidas77 (Cумы)
15.11.2020 в 16:01
Адекватных у нас оказывается мало болельщиков???Зина спустись на землю, бывает полезно!
Ответить
+6
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
15.11.2020 в 16:01
Тоже мне тут, ошибся, со всеми бывает. косопня мокшанская хайпа ради могла Зине писать всякий бред.
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+2
-6
avatar
ПетроФ (Луцьк)
15.11.2020 в 15:54
Гамнюк ти зіна. " обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало." іди і дальше на повідку своєї дружини.
Ответить
+8
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 16:16
Хай би перерахував поіменно адекватних вболівальників.
Ответить
+6
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:35
Я
+1
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 16:36
Ти - головка від патефону.
+5
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:37
А ти - кицьколиз!)
+2
-5
Alex.696 (Немирів)
15.11.2020 в 17:02
Кицьколизи - то вболівальники клюбу, у якого на емблемі вагіна намальована, а така емблема у одного всім відомого клюбу ах... якої людини)))
0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 17:09
Ти його кицька?
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 15:45
Дякуй, Зінченко, що ти не захисник збірної Колумбії Ескобар...
Ответить
+7
-3
avatar
Siren05 (Мариуполь)
15.11.2020 в 15:44
Я, кстати, на других постах поддерживал Зинченко и тоже был удивлён, что на него поливали из-за ошибки на чужой половине поля. Уж где, где, а вблизи чужой штрафной надо иногда рисковать, делать нестандартные ходы, идти в обводку иначе - это будет боязливый дермофутбол а ля Фоменко...
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
15.11.2020 в 16:03
Фигня. Зина тупо стоял с мячом на линии штрафной и видимо ждал, когда Горецко у него этот самый мяч отберёт. Где он там рисковал:))
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+2
0
Quizzz (Lviv)
15.11.2020 в 15:43
Млрс жаліється на український народ, все як завжди
Ответить
+4
-2
Мирон (Львів)
15.11.2020 в 15:41
Все буде добре. Собаки гавкають, караван іде
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.11.2020 в 15:44
саме так! ряды диванных экспертов скрипят пружинами и выпускают газы
Ответить
+2
-4
Algrab (Костопiль)
15.11.2020 в 16:15
п н х , сєпар.
Ответить
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 16:22
Караван дивиться на потуги, а собаки пишуть (реагують) у інстаграм.
Ответить
+2
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
15.11.2020 в 15:39
Ему желали не лажать на поле, при чем тут смерть и семья ? :)
Ответить
+8
-2
avatar
simargl (Чернигов)
15.11.2020 в 16:24
Это ты его так запугал))????
Ответить
+2
-3
ВасяКулебяка (Козливка)
15.11.2020 в 15:25
Ой ,Саня да кому нужны твои собаки?))
Ответить
+7
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
15.11.2020 в 15:31
Ответить
+1
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 15:22
Кусочек булочки!
Ответить
+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.11.2020 в 15:20
что, вика бокасса (она же )|(опоротик) уже и в инсте зины срёт?
Ответить
+6
-10
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 15:29
)))))))))))
Ответить
+3
-9
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
15.11.2020 в 15:37
Ничего не понятно, кроме того, что ты хочешь, чтоб тебя в две дыры... :) тут футбольный сайт, а не донецких извращенцев, ты попутал :)
Ответить
+7
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.11.2020 в 15:42
ты в очередной раз обосрался при всех, выдав свои фантазии, клоун!)))
+5
-7
Technical
15.11.2020 в 15:19
Олександре, менше звертай увагу на всяких дурників у мережі, їх всюди вистачає, а хейтерам закрий рота своєю грою у вівторок.
Ответить
+11
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:50
Не сможет, паховое очко повредилось!
Ответить
+2
-2


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