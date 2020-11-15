Два полузащитника сборной Украины получили повреждения в матче с Германией

Медицинский штаб сборной Украины работает над восстановлением Александра Зинченко и Руслана Малиновского. Игроки получили повреждения в игре с "бундестимом". Об этом сообщает УАФ.

У игрока "Манчестер Сити" диагностированы ушиб мышцы бедра, а у полузащитника "Аталанты" - травма паха.

УАФ заявила, что довызывать новых игроков в лагерь национальной команды Андрей Шевченко пока не планирует.

Руслан Малиновский вчера провел на поле всю игру, а Зинченко был заменен на 86-ой минуте.