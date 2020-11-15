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Национальная сборная Украины

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Два полузащитника сборной Украины получили повреждения в матче с Германией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Зинченко и Малиновский доигрывали поединок с травмами

Два полузащитника сборной Украины получили повреждения в матче с Германией
Новина українською

Медицинский штаб сборной Украины работает над восстановлением Александра Зинченко и Руслана Малиновского. Игроки получили повреждения в игре с "бундестимом". Об этом сообщает УАФ.

У игрока "Манчестер Сити" диагностированы ушиб мышцы бедра, а у полузащитника "Аталанты" - травма паха.

УАФ заявила, что довызывать новых игроков в лагерь национальной команды Андрей Шевченко пока не планирует.

Руслан Малиновский вчера провел на поле всю игру, а Зинченко был заменен на 86-ой минуте.

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В статье: Национальная сборная Украины Руслан Малиновский Лига Наций Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (11)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
15.11.2020 в 16:55
...довызывать в ТАБОР национальной команды ... (с) К чему намек с табором, редакция?
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0
-2
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 17:05
Цыганский))))))))))
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:45
Хм..... тоже нашли проблему! Пусть ставит три вратаря, десять защитников и одного Супрягу в нападение/полузащиту. Все! Курица в кастрюле!
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+1
-5
Alex.696 (Немирів)
15.11.2020 в 16:58
Правильніше буде так: колібрі в кастрюлі.
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+1
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
15.11.2020 в 16:43
Буяльський в останні півроку часом не їздив в Англію чи ще там кудись? Дивлячись на поведінку Шеви. у мене склалося відчуття що в Буяльський в нього дружину відбиває)))
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
15.11.2020 в 16:37
Отчаянный. В составе одни защитники остались. Стоило пару-тройку полузащитников вызвать. Буяльского, если не болен, Гуцуляка , Назаренко или Тотовицкого...
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:13
Ветчина
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0
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 16:09
Шева прикинув, що у разі чого можна буде списати поразку від Швейцарії на цих голденбоїв( їхню відсутність)
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+3
-2
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:21
Нудзип!
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+1
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2020 в 16:28
Осурраг джеляб ам ін гьот скіім.
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 16:31
Местоимение лакмусового сервелата!
+1
-4


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