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Пополнение в сборной. Шевченко вызвал Булецу, Назаренко и Судакова
Три полузащитника молодежной сборной пополнили первую команду страны
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду трех игроков.
Состав первой команды страны пополнили футболисты украинской молодежной сборной, а именно: полузащитники "Днепра-1" Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек "Шахтера" Георгий Судаков.
Для всех трех игроков эти вызовы стали дебютными. Правда, Назаренко летом 2019-го года во время совместного сбора национальной и молодежной сборных уже тренировался с командой Шевченко.
Новички прибудут в расположение национальной сборной в понедельник вечером. Перед вылетом футболисты должны пройти ПЦР-тесты. Если тесты дадут отрицательный результат украинские полузащитники отправятся в Швейцарию.
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