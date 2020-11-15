  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Пополнение в сборной. Шевченко вызвал Булецу, Назаренко и Судакова
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пополнение в сборной. Шевченко вызвал Булецу, Назаренко и Судакова

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Три полузащитника молодежной сборной пополнили первую команду страны

Пополнение в сборной. Шевченко вызвал Булецу, Назаренко и Судакова
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду трех игроков.

Состав первой команды страны пополнили футболисты украинской молодежной сборной, а именно: полузащитники "Днепра-1" Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек "Шахтера" Георгий Судаков.

Для всех трех игроков эти вызовы стали дебютными. Правда, Назаренко летом 2019-го года во время совместного сбора национальной и молодежной сборных уже тренировался с командой Шевченко.

Новички прибудут в расположение национальной сборной в понедельник вечером. Перед вылетом футболисты должны пройти ПЦР-тесты. Если тесты дадут отрицательный результат украинские полузащитники отправятся в Швейцарию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко сборная Украины Национальная сборная Украины Сергей Булеца Александр Назаренко Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (17)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
waleo (Киев)
15.11.2020 в 21:51
партия сказала - надо
Ответить
0
0
Червяк (Донецкая)
15.11.2020 в 21:51
Парни со Швейцарией выйдут только при разнице в несколько мячей (неважно в чью сторону). Но АНШ нужна подмена Малине с Зиной на будущую Лигу наций и будущий отборочный цикл.
Ответить
0
0
Просто football фан (Рівне)
15.11.2020 в 21:49
Лівих правоногих вінгерів немає. Чому не Петряк? Хіба гірший за Михайличенка, який грав не на своїй позиції? Третяков? Думаю можуть в кінці гри замінити Зубкова і чисто на фоні втомленого суперника зіграти на команду. Буяльського немає? Дивно. Походу деяких гравців просто не долюблюють....
Ответить
+1
0
Термит (Киев)
15.11.2020 в 21:40
Тот же Леднев явно посильнее Булецы, про Буяльского уже только ленивый не написал, в Александрии Лучкевич на правом фланге очень живо смотрится...Зачем Судаков, кто-то кому-то проспорил?
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:47
Очень креативно смотрится Леднев последнее время! Хорош чертяка!
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
15.11.2020 в 21:20
Где Кочергин????
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:47
Где?
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:19
Чипсы волосатые, как бумага листочковая! Возле порога ругался кофейным качанчиком!
Ответить
0
-1
Technical
15.11.2020 в 21:11
Хто сильно слідкує за Дніпром, як зараз по грі виглядають Булеца і Назаренко?
Ответить
+1
0
Alex.696 (Немирів)
15.11.2020 в 21:15
Ніяк. Для Дніпра - добре, для збірної - ніяк.
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:19
Все! Мы тут все сильны!
Ответить
0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
15.11.2020 в 21:09
Назаренко на правом фланге вполне возможно,Булеца для ротации тоже возможно,но Судаков зачем????
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:20
Коричневий рюкзак
Ответить
0
0
Alex.696 (Немирів)
15.11.2020 в 21:05
Це якийсь пздц. Може б ще Кополовця з Минаю довикликав?
Ответить
+3
0
Technical
15.11.2020 в 21:01
Що?? Судаков, Булеца? Назаренко? Не Буяльський, не Шапаренко, не Караваєв, не Кочергін?
Ответить
+3
-1
Kela (Одесса)
15.11.2020 в 20:55
хлам
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:20
Хламидии
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...