Пополнение в сборной. Шевченко вызвал Булецу, Назаренко и Судакова

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду трех игроков.

Состав первой команды страны пополнили футболисты украинской молодежной сборной, а именно: полузащитники "Днепра-1" Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек "Шахтера" Георгий Судаков.

Для всех трех игроков эти вызовы стали дебютными. Правда, Назаренко летом 2019-го года во время совместного сбора национальной и молодежной сборных уже тренировался с командой Шевченко.

Новички прибудут в расположение национальной сборной в понедельник вечером. Перед вылетом футболисты должны пройти ПЦР-тесты. Если тесты дадут отрицательный результат украинские полузащитники отправятся в Швейцарию.