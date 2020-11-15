В стане национальной сборной Украины нет новых случаев заражения на COVID-19

Сегодня, 15 ноября национальная сборная Украины сдала тесты на коронавирус и вылетела из Германии в Швейцарию.

По прибытии стали известны результаты - все тесты оказались отрицательными. Итак, 21 футболист сборной может готовиться к матчу 6-го тура Лиги Наций против Швейцарии, который состоится 17-го ноября.

Команда Андрея Шевченко поселилась в отеле Radisson Blu в городе Люцерн.