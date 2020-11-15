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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В стане национальной сборной Украины нет новых случаев заражения на COVID-19

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Все футболисты здоровы и готовятся к Швейцарии

В стане национальной сборной Украины нет новых случаев заражения на COVID-19
Новина українською

Сегодня, 15 ноября национальная сборная Украины сдала тесты на коронавирус и вылетела из Германии в Швейцарию.

По прибытии стали известны результаты - все тесты оказались отрицательными. Итак, 21 футболист сборной может готовиться к матчу 6-го тура Лиги Наций против Швейцарии, который состоится 17-го ноября.

Команда Андрея Шевченко поселилась в отеле Radisson Blu в городе Люцерн.

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В статье: Национальная сборная Украины коронавирус
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:44
От и славненько! Осталось вылечить диарею!
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