Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В стане национальной сборной Украины нет новых случаев заражения на COVID-19
Все футболисты здоровы и готовятся к Швейцарии
Сегодня, 15 ноября национальная сборная Украины сдала тесты на коронавирус и вылетела из Германии в Швейцарию.
По прибытии стали известны результаты - все тесты оказались отрицательными. Итак, 21 футболист сборной может готовиться к матчу 6-го тура Лиги Наций против Швейцарии, который состоится 17-го ноября.
Команда Андрея Шевченко поселилась в отеле Radisson Blu в городе Люцерн.
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Источник:УАФ
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:44
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