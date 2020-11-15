Вячеслав Грозный: Уже большое достижение, что Украина играет с такими топ-командами

Украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мыслями насчет поражения национальной сборной Украины от Германии в матче 5-го тура Лиги Наций.

– Украина играет с самыми лучшими командами Европы. Уже большое достижение, что мы играем с такими топ-командами. На всякий случай мы обыграли и испанцев, и швейцарцев. Швейцарцы, кстати, в пяти матчах не имеют ни одной победы, они трижды сыграли вничью. То, что сборная Украины получает такой опыт накануне финальной части Евро, я считаю, это очень здорово.

– То, что не было некоторых ключевых футболистов, повлияло на матч?

– Кто-то говорит, что не играли какие-то футболисты. Да в каждой команде не играли. А что, сборная Германии основным составом играла? Испания, что ли, основой играет? А что, играли бы сейчас за сборную Зубков и другие ребята, если бы были основные футболисты? Нет, не играли бы. Играли бы Цыганков, Ярмоленко и другие. И это нормально.

По защитникам такая же ситуация. Может, Конопля не приглашался бы в сборную. А он получил шанс, парень старается. Это нормально. И разве кто-то думал, что Макс настолько активный в сборной Германии? Кто-то думал, что Кох, который играет больше центрального защитника, будет выдвигаться в опорную зону и там больше играть? Никто не думал. Это тренерские наработки. Но важно то, что мы, испанцы и немцы по два матча выиграли. У нас такое же количество побед, как у Испании и Германии.

Конечно, кто-то может сказать, что Испания была намного сильнее нас, просто нам повезло. Но это футбол, это спорт. Я тоже могу приводить аргументы. Если бы, когда мы два в один выбегали против Рюдигера, и Марлос отдал пас чуть сильнее вперед, а Яремчук выскочил один на один и забил, был бы счет 2:0 в нашу пользу. А если бы мяч попал не в штангу, а в ворота после ударов Зинченко, Марлоса и Мораеса? Я бы посмотрел, какой был счет. А кто-то скажет, если бы Германия все свои моменты реализовала. Но этим и интересен футбол.

– Цыганкова и Ярмоленко не хватает сборной?

– Зубков сейчас почувствовал вкус сборной. Он будет прогрессировать и расти. Он один из лидеров "Ференцвароша". Он сейчас в сборной, а раньше об этом мечтать невозможно было.