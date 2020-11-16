Динамо "атаковало" УАФ из-за возвращения Цыганкова и Сидорчука. Ассоциация ответила

Как известно, перед матчем против сборной Германии в рамках пятого тура Лиги Наций сборная Украины потеряла четырех игроков из-за коронавируса. Положительные тесты сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко. Как следствие, сборная осталась почти без резерва среди игроков полузащиты и атаки, поэтому Андрею Шевченко даже пришлось вызвать подкрепление из молодежки.

Но история с больными имела свое продолжение. В воскресенье официальный сайт киевского "Динамо" торжественно объявил, что президент клуба, не дождавшись информации от УАФ относительно дальнейшей судьбы игроков, самостоятельно организовал возвращение футболистов в Киев, зачем-то вспомнив при этом министра внутренних дел.

"При поддержке министра МВД Арсена Авакова, который был готов отправить в Германию специальный самолет МЧС, президент "Динамо" Игорь Суркис договорился с одной из западных авиакомпаний, которая предоставила свой борт для трансфера в Борисполь украинских футболистов и врача, в соответствии с требованиями международного медицинского протокола . Благодаря этому Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин уже находятся в полете и вскоре будут дома", - говорится в официальном сообщении "Динамо".

На сайте бело-синих даже появилась благодарность от отца Виктора Цыганкова:

"Хочу от всего сердца поблагодарить ФК "Динамо" (Киев), нашему родному клубу, за то, что помог моему сыну, Виктору Цыганкову, и его товарищам быстро и безопасно вернуться на родину. Все время с того момента, когда я узнал, что у Вити и других ребят положительные тесты в COVID-19, конечно же, не находил себе места. Родительское сердце не может оставаться спокойным в подобной ситуации, тем более, когда твой ребенок вдали от дома, каким бы он ни был взрослым... А тут еще и другой момент - на определенном этапе показалось, что проблемой возвращения ребят домой в Украину вообще никто не занимается! Но, слава Богу, этим занялось "Динамо" в лице Игоря Суркиса, и вопрос трансфера из Германии был оперативно решен. В два часа ночи с субботы на воскресенье Виктор и его товарищи вернулись домой, и я смог поздравить сына с днем ​​рождения лично, а не по телефону".

Во время информационного наступления "Динамо" досталось и телеканалам Футбол 1 | 2 | 3. Вице-президент киевского клуба Александр Семененко обратился к директору телеканалов Александра Денисова:

"ФК "Динамо" (Киев) выражает уважение и информирует, что в ваших выпусках новостей содержится ложная информация относительно возвращения из Германии игроков национальной сборной, заболевших на COVID-19. В частности, речь идет о том, что якобы Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин при содействии УАФ будут отправлены в Киев чартерным рейсом в воскресенье, 15 ноября. На самом деле названные лица уже давно находятся дома, потому что прибыли в Борисполь еще ночью иностранным бортом, который был организован руководством клуба. Об этом вчера поздно вечером сообщил официальный сайт ФК "Динамо". Обращаем внимание на эту досадную ошибку, которая возникла по вине УАФ, и предлагаем подать эту информацию в эфир в корректной редакции".

Украинская ассоциация футбола ответила "Динамо" только в воскресенье вечером. Примерно в 19:00 на сайте организации появился комментарий менеджера сборной Александра Таргонского:

"Сразу после того, как тест на COVID-19 оказался положительным у пяти представителей сборной Украины, мы выяснили процедуру, по которой сборники могли быть доставлены на дом. Для начала следовало дождаться разрешения местных властей на то, чтобы инфицированные лица покинули территорию Германии. В день игры, 14 ноября, представитель местных властей Лейпцига сообщил, что разрешение получено, и ребята должны покинуть страну до ближайшего понедельника. Украинская ассоциация футбола сразу же заказала самолет "Эмбраер", который с соблюдением медицинского протокола был готов перевезти сборников в Киев. Параллельно с нами сконтактировал английский "Вест Хэм", который сообщил, что берет на себя организацию доставки своего игрока, Андрея Ярмоленко, непосредственно в Лондон. Ярмоленко, к слову, вылетел в Лондон сегодня в первой половине дня, как и представитель "Шахтера" Виктор Коваленко на чартере, организованном УАФ, в Киев. Вместе с Виктором должны были лететь и три динамовцы - Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Вадим Комардин. Мы запланировали вылет на утро воскресенья, чтобы ребята спокойно посмотрели в своих гостиничных номерах матч Германия - Украина, а не ехали в аэропорт поздно ночью, как, собственно, и произошло. Необходимости экстренно эвакуировать динамовцев в субботу ночью не было никакой".

Напомним, ранее в "Динамо" случилась вспышка коронавируса, из-за которой на самоизоляцию попали 12 игроков. На днях стало известно, что некоторые из них, в частности, Виталий Миколенко, Георгий Бущан и Денис Бойко, Владислав Супряга уже вернулись к тренировкам.