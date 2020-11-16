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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты на COVID-19

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Макаренко, Соболь и Ризнык не помогут "сине-желтым" в завтрашнем матче со Швейцарией

Еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты на COVID-19
Новина українською

В Национальной сборной Украины подтвердили три новых случая коронавируса.

Тесты перед матчем Лиги Наций со Швейцарией у Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя показали положительные результаты. А именно дополнительные исследования подтвердили наличие Ковида у игроков.

Сообщается, что матч со Швейцарией под вопросом, местные власти должны разрешить его проведение.

Все новые тесты сборной Украины отрицательные, однако сегодня пришли новые данные из лаборатории, которая имеет официальный статус для соревнований УЕФА.

Напомним, что ранее перед встречей с Германией коронавирус выявили у Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко. Из молодежного состава Андрей Шевченко довызвал в главную команду Сергея Булецу, Александра Назаренко и Георгия Судакова.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины Евгений Макаренко Эдуард Соболь
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Источник:
УАФ

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Комментарии (48)
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DynamoKiyv (Київ)
16.11.2020 в 13:54
Kolibri, може ти заткнешся? Всі теми обісрало своїм лайном.
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+3
-1
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 14:01
Положи на стульчик!
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2020 в 14:10
Не заткнеться. Діагноз такий.
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0
0
белорус (Киев)
16.11.2020 в 13:44
имимим
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+1
-2
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:33
Прижигать надо!!!!
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0
-2
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:31
Всех разогнать! Перемыть посуду тёплой водой!!! Срочно надо решать! Тёплые носочки навязать! Ага?!
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0
-3
Technical
16.11.2020 в 13:17
а найгірше не це. Найгірше те, що цей тест не останній перед матчем. Завтра буде ще один результат, і я здогадуюсь, чого там чекати.
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+2
-1
Lion Killer (Львів)
16.11.2020 в 13:17
може, й дійсно. Краще зараз ніж під час Євро
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+2
-2
Technical
16.11.2020 в 13:14
немає слів... цензурних
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+2
-1
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 12:49
Ватрушки лучше с изюмом!
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0
-4
oda1979 (Запорожье)
16.11.2020 в 12:44
Видимо это план такой, переболеть по максимуму, а потом когда будут болеть соперники, оппа, и мы чемпионы. План такой: Лига Европы, ЧМ, ЧЕ.. награды лучшему вратарю, защитнику, нападающему, тренеру, врачу, массажисту, водителю автобуса.. Вообщем, ждем-с.
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+2
-7
bimbobo (Lviv)
16.11.2020 в 12:27
Якщо чесно, в цьому є позитив, що зараз майже вся збірна перехворіє! Імунітет приблизно тримається пів року і більше, а це означає, що весною (коли почнеться відбір на ЧС, і буде по 3 матчі підряд) і на ЧЕ в нас вже не повинно бути таких проблем! А вот інші збірні можуть повторити нашу сьогоднішню участь вже не в третьосортньому турнірі, а в важливому відборі до ЧС і на Евро, враховуючи те, що цей вірус тільки набирає обороти!
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+4
-5
Ten0N (Leopolis)
16.11.2020 в 12:32
Звідки інформація, що імунітет трибається приблизно пів року і більше?
Ответить
+4
0
bimbobo (Lviv)
16.11.2020 в 12:33
Від вчених і лікарів!
+1
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.11.2020 в 12:37
Вчора ще ніхто нічого не знав про ковід, а вже сьогодні єкспердів, як на аналах ф1/2/3.
+6
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:23
Северо-восточный ветерок! Замазать и приклеить подорожник!
0
-2
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
16.11.2020 в 12:43
Этот "третьесортный" турнир, как ты мовишь, скоро вытеснит чемпионат Европы! Смотри какой накал, какая заруба идёт в лигах!
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+4
0
Litb@rski (Кёльн)
16.11.2020 в 12:57
За пол года не слышал ,а вот 14-96 дней ,да читал
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+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2020 в 13:08
14 максимум
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:25
А вот прийдет он и что? Куда положить? А? Выносить вечером нельзя!!!
0
-3
FC Energy (Новая Каховка)
16.11.2020 в 13:00
Такая глупость, люди болеют по второму разу, а сколько таких ещё может быть? 3-4?
Ответить
+2
-1
bimbobo (Lviv)
16.11.2020 в 13:08
Невіруючим єкспердам, цитата: "Швеция заявила о сохранении иммунитета к коронавирусу на протяжении полугода. Иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания сохраняется по меньшей мере полгода, заявило шведское агентство здравоохранения. Оно утверждает, что для таких людей очень низок риск повторного заражения, а значит и передачи вируса другим людям".
Ответить
0
-1
bimbobo (Lviv)
16.11.2020 в 13:10
Люди, которые перенесли заражение коронавирусом, приобретают к нему иммунитет как минимум на шесть месяцев после заражения, говорится в сообщении Агентства общественного здравоохранения Швеции (на шведском языке). Оно пишет, что все переболевшие люди приобретают некоторую форму иммунного ответа, хотя в крови и не развивается достаточного количества антител. «Мы не наблюдаем случаев, когда люди заболевают COVID-19 во второй раз. Следовательно, мы предполагаем, что если вы заразились коронавирусом, у вас есть иммунитет, даже если антитела не формируются», — цитирует Bloomberg главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла.
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0
-1
Technical
16.11.2020 в 13:18
на рахунок імунітету питання ще відкрите: скільки він тримається, і чи взагалі у всіх він виробляє антитіла.
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+1
0
football_soccer (Украина)
16.11.2020 в 12:22
я не понимаю, они что, там массово все ручки в аэропортах облизывают или что, целуются друг с другом? почему у всех все нормально, ну или относительно нормально, а у нас уже второй месяц подряд по половине команды друг друга заражает? что за детский сад в организации?
Ответить
+4
-1
oda1979 (Запорожье)
16.11.2020 в 12:41
Ну, ведь сборная сейчас это большая дружная семья:))
Ответить
+6
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2020 в 13:10
Не смій критикувати структуру збірної, отщєпєнєц та неадекват.
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+1
-2
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:26
Поцелуями, нежными, нижними........
0
-2
bimbobo (Lviv)
16.11.2020 в 12:18
Надіюся перенесуть матч! Можна наприклад перед ЧЕ зіграти, замість товарняка якогось! А то в нас шансів зараз не програти 1% без 15 футболістів!
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+2
-2
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Fata Morgana (Запорожье)
16.11.2020 в 12:46
А може не "надіюся", а все ж таки "сподіваюсь"?!
Ответить
+6
0
Komendor (Запорожье)
16.11.2020 в 13:36
Та то западенський суржик.За то вони вчать всю Украіну.як нам розмовляти.
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:50
Без надії сподіваюсь!
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
16.11.2020 в 14:20
Надія Є
0
0
Comment06 (Украина)
16.11.2020 в 12:18
Соболь- это очередная реальная потеря для команды. Впечатление, что СбУ больше всех в мире пострадала от ковида! Прямо не сборная, а какой-то бациллоноситель! Очередные косяки ФФУ ?
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+2
-4
Ten0N (Leopolis)
16.11.2020 в 12:33
Соболь реальная потеря? Это очень печально.
Ответить
+4
-2
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Fata Morgana (Запорожье)
16.11.2020 в 12:40
Смотри мой ответ ниже для lucky_guy в 12:37.
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+1
-1
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DynamoKiyv (Київ)
16.11.2020 в 12:15
По нових даних вже 6 нових випадків.
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+2
-2
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:27
А 6+4=?
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0
-1
gavrik (Сумы)
16.11.2020 в 12:06
Да лучше б перенесли матч, и сыграли в оптимальных составах
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+4
0
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 12:05
Соболь - это плохо!
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+3
-3
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beatles (Крижопіль)
16.11.2020 в 12:05
ось так...
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+1
0
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Fata Morgana (Запорожье)
16.11.2020 в 11:58
Шева! Срочна зови Чигринского! А то нам вообще кабздец будет со швейцарами... Или... может перенос лучше для нас? Думаю играй с немцами в полном боевом составе, гораздо более душно было бы им!! А так...
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+5
-2
sawyer1936
16.11.2020 в 11:54
Мне кажется или это только у нас от ковидлы пол команды вылетело?
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+3
-1
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:28
Повидло!
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0
-1
lucky_guy
16.11.2020 в 11:51
Соболь это серьезная потеря, потому что Михайличенко совсем не впечатляет, да и Макаренко когда на поле выходит неплохо смотрится
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+4
-2
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Fata Morgana (Запорожье)
16.11.2020 в 12:37
Только вот первый и третий гол в нашу рамку можно на его адрес тоже отнести... Левый край обороны его зона ответственности? Его! Почему перестал догонять Сане в первом случае? А?! Сделай рывок и Сане не успел бы ударить! А в третьем случае где он гулял когда был пас на немца на наш левый фланг который и дал потом результативный пас в центр под удар Вернеру??
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2020 в 11:48
Горе...
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+3
0
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:27
Горелика!
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0
-1


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