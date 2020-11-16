Еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты на COVID-19

В Национальной сборной Украины подтвердили три новых случая коронавируса.

Тесты перед матчем Лиги Наций со Швейцарией у Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя показали положительные результаты. А именно дополнительные исследования подтвердили наличие Ковида у игроков.

Сообщается, что матч со Швейцарией под вопросом, местные власти должны разрешить его проведение.

Все новые тесты сборной Украины отрицательные, однако сегодня пришли новые данные из лаборатории, которая имеет официальный статус для соревнований УЕФА.

Напомним, что ранее перед встречей с Германией коронавирус выявили у Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко. Из молодежного состава Андрей Шевченко довызвал в главную команду Сергея Булецу, Александра Назаренко и Георгия Судакова.