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Соболь: Есть над чем работать, становиться лучше и конкурировать с такими сборными, как Германия
Проигрывать всегда неприятно, но есть и положительные эмоции
Игрок сборной Украины
- Провели хорошую игру. Должны забрать положительные моменты и эмоции, перенести их на следующий матч. Проигрывать всегда неприятно, но есть и положительные эмоции, потому что провели хорошую игру, выглядели очень хорошо на поле.
Конечно, допускали ошибки, но в целом смотрелись хорошо. Есть над чем работать, надо становиться лучше, чтобы конкурировать с такими сборными, как Германия, – сказал Соболь.
Напомним, сегодня тесты на коронавирус у Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя показали положительные результаты и эти футболисты точно не сыграют 17 ноября со Швейцарией.
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