Соболь: Есть над чем работать, становиться лучше и конкурировать с такими сборными, как Германия

Игрок сборной Украины Эдуард Соболь высказался о матче с Германией (1:3).

- Провели хорошую игру. Должны забрать положительные моменты и эмоции, перенести их на следующий матч. Проигрывать всегда неприятно, но есть и положительные эмоции, потому что провели хорошую игру, выглядели очень хорошо на поле.

Конечно, допускали ошибки, но в целом смотрелись хорошо. Есть над чем работать, надо становиться лучше, чтобы конкурировать с такими сборными, как Германия, – сказал Соболь.

Напомним, сегодня тесты на коронавирус у Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя показали положительные результаты и эти футболисты точно не сыграют 17 ноября со Швейцарией.