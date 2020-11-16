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Соболь: Есть над чем работать, становиться лучше и конкурировать с такими сборными, как Германия

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Проигрывать всегда неприятно, но есть и положительные эмоции

Соболь: Есть над чем работать, становиться лучше и конкурировать с такими сборными, как Германия
Новина українською

Игрок сборной Украины Эдуард Соболь высказался о матче с Германией (1:3).

- Провели хорошую игру. Должны забрать положительные моменты и эмоции, перенести их на следующий матч. Проигрывать всегда неприятно, но есть и положительные эмоции, потому что провели хорошую игру, выглядели очень хорошо на поле.

Конечно, допускали ошибки, но в целом смотрелись хорошо. Есть над чем работать, надо становиться лучше, чтобы конкурировать с такими сборными, как Германия, – сказал Соболь.

Напомним, сегодня тесты на коронавирус у Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя показали положительные результаты и эти футболисты точно не сыграют 17 ноября со Швейцарией.

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В статье: Национальная сборная Украины Эдуард Соболь
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:35
Почти закрепился в сборной!
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