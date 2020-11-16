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Форвард Ворсклы не оставляет надежд вернуться в сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Пока у Кулача всего один вызов в главную команду страны

Форвард Ворсклы не оставляет надежд вернуться в сборную Украины
Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач хочет вернуться в сборную Украины и понимает, что все зависит только от него.

- После того вызова в 2018 году очень многое поменялось. Первое время были травмы, переходы, так что в невызове ничего удивительного не было.

Сейчас, когда вернулся в "Ворсклу" после года неудач, я вернул свои силы, надеюсь помогать команде в каждом матче.

Стараюсь, чтобы попасть в сборную, стараюсь помогать команде. Все зависит только от меня, это понятно. Работаем над этим, – сказал Кулач.

Напомним, Владислав Кулач в текущем сезоне забил пять голов в восьми матчах и является лидером гонки бомбардиров УПЛ.

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В статье: Ворскла (Полтава) Национальная сборная Украины Владислав Кулач
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 13:34
Час прийшов!))
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