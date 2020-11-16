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Сборная Украины получила разрешение на проведение тренировки в Люцерне
Решение местных властей - игроки должны прибыть на стадион уже переодетыми в тренировочную форму и со своими бутсами в руках
Пришла информация от местных властей Люцерна и организаторов матча Лиги наций УЕФА, что
При этом игроки должны прибыть на стадион "Свисспорарена" уже переодетыми в тренировочную форму и со своими бутсами в руках. Напомним, что обычно футболисты готовятся к официальной тренировке, переодеваясь в раздевалке стадиона. На этот раз они только наденут свои бутсы перед газоном и начнут разминку, а затем и предигровое занятие.
Перед этим состоится пресс-конференция главного тренера национальной команды Андрея Шевченко в режиме онлайн (начало - в 18.30).
В связи с появлением новых инфицированных игроков сегодня вечером или завтра утром в лагере сине-желтых будут проведены дополнительные ПЦР-тесты, после получения которых будет принято окончательное решение о проведении матча.
Между тем трое игроков, вызванных из молодежной команды - Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков, - получив отрицательные результаты своих утренних исследований на наличие коронавируса, уже вылетели регулярным рейсом из Киева в Цюрих.
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