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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины получила разрешение на проведение тренировки в Люцерне

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Решение местных властей - игроки должны прибыть на стадион уже переодетыми в тренировочную форму и со своими бутсами в руках

Сборная Украины получила разрешение на проведение тренировки в Люцерне
Новина українською

Пришла информация от местных властей Люцерна и организаторов матча Лиги наций УЕФА, что национальная команда Украины может готовиться к предматчевой тренировке, которая, как и было запланировано ранее, начнется сегодня в 19.00 по киевскому времени.

При этом игроки должны прибыть на стадион "Свисспорарена" уже переодетыми в тренировочную форму и со своими бутсами в руках. Напомним, что обычно футболисты готовятся к официальной тренировке, переодеваясь в раздевалке стадиона. На этот раз они только наденут свои бутсы перед газоном и начнут разминку, а затем и предигровое занятие.

Перед этим состоится пресс-конференция главного тренера национальной команды Андрея Шевченко в режиме онлайн (начало - в 18.30).

В связи с появлением новых инфицированных игроков сегодня вечером или завтра утром в лагере сине-желтых будут проведены дополнительные ПЦР-тесты, после получения которых будет принято окончательное решение о проведении матча.

Между тем трое игроков, вызванных из молодежной команды - Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков, - получив отрицательные результаты своих утренних исследований на наличие коронавируса, уже вылетели регулярным рейсом из Киева в Цюрих.

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В статье: Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Maugli (Джунгли Африки)
16.11.2020 в 16:09
Будет лучше, если матч не состоится.
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 15:07
Все получится! С Богом!
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