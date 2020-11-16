Леоненко: Ошибка Лунина отодвинула его шансы дебютировать в стартовом составе Реала

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение украинской национальной команды от Польши (0:2), остановившись на результативной ошибке Андрея Лунина.

"В эпизоде с ошибкой Лунина, мне кажется, что он хотел себя проявить. Мяч контролировал Матвиенко, это все видели. Он мог сделать все, что угодно – и в аут выбить, и пяткой отдать. А тут ни с того, ни с сего, появился Лунин. Естественно, это роковая ошибка.

Отсутствие практики всегда будет сказываться на любом вратаре. Каждый день все пишут, ждут, когда он уже будет в основном составе в "Реале". Тут точно также, как и с Коноплянкой, которого продавали каждый день куда-то.

Я думаю, что эта ошибка отодвинула шансы Лунина дебютировать в стартовом составе "Реала". Тем более, "Реал" тоже нестабилен и уже давно. Но мне в этой игре понравился Цыганков. Как в известной песне: Вите надо выйти, но не во втором тайме, а в первом. Он вышел и бил по воротам. В первом тайме все били по воротам, но эти удары не были опасными. Мы нанесли четыре удара, а поляки – один", - сказал Леоненко.