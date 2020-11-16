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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ващук: Перед матчами тесты на коронавирус показывают разные результаты. Это уже в чем-то похоже на казино

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-защитник сборной высказался о грядущем матче со Швейцарией

Ващук: Перед матчами тесты на коронавирус показывают разные результаты. Это уже в чем-то похоже на казино
Новина українською

Экс-защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария – Украина.

"Матч Швейцария - Украина важен для обеих команд. Он важен, как стратегически так и как вдохновляющий на перспективу. Украинские футболисты должны отдаться полностью. А что касается тренерского штаба, то, я думаю, он приложит все усилия для того, чтобы команда заработала с первой секунды.

Какой будет состав? Состав варьируется на протяжении долгого периода. И какой будет состав, не знаю, кто сможет сказать. Перед матчами тесты на коронавирус показывают разные результаты. И на сегодняшний момент, какие результаты тесты покажут, никто не знает. Это уже в чем-то похоже на казино. Может покажет так, а может по-другому.

Сборная Швейцарии – сильная команда, которая играет с первой секунды. Мне кажется, в этом противостоянии нужно быть физически сильными. Швейцария будет атаковать с первых минут, так как им нечего терять. Соответственно нашим нужно быть готовыми к этому. Нужно не ошибаться в обороне и попытаться реализовать свои моменты в атаке", - сказал Ващук.

Напомним, что матч Швейцария – Украина состоится во вторник 17-го ноября. Начало встречи в 21:45.

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В статье: Украина Швейцария Владислав Ващук коронавирус
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
16.11.2020 в 18:43
Ващук ! Важно одно, ты вернул Олегу Гусеву 50.000 долларов ??? Нам не интересны рассуждения о футболе афериста, "кинувшего" на деньги своего одноклубника...
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