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Ващук: Перед матчами тесты на коронавирус показывают разные результаты. Это уже в чем-то похоже на казино
Экс-защитник сборной высказался о грядущем матче со Швейцарией
Экс-защитник
"Матч Швейцария - Украина важен для обеих команд. Он важен, как стратегически так и как вдохновляющий на перспективу. Украинские футболисты должны отдаться полностью. А что касается тренерского штаба, то, я думаю, он приложит все усилия для того, чтобы команда заработала с первой секунды.
Какой будет состав? Состав варьируется на протяжении долгого периода. И какой будет состав, не знаю, кто сможет сказать. Перед матчами тесты на коронавирус показывают разные результаты. И на сегодняшний момент, какие результаты тесты покажут, никто не знает. Это уже в чем-то похоже на казино. Может покажет так, а может по-другому.
Сборная Швейцарии – сильная команда, которая играет с первой секунды. Мне кажется, в этом противостоянии нужно быть физически сильными. Швейцария будет атаковать с первых минут, так как им нечего терять. Соответственно нашим нужно быть готовыми к этому. Нужно не ошибаться в обороне и попытаться реализовать свои моменты в атаке", - сказал Ващук.
Напомним, что матч Швейцария – Украина состоится во вторник 17-го ноября. Начало встречи в 21:45.
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