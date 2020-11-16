Ващук: Перед матчами тесты на коронавирус показывают разные результаты. Это уже в чем-то похоже на казино

Экс-защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария – Украина.

"Матч Швейцария - Украина важен для обеих команд. Он важен, как стратегически так и как вдохновляющий на перспективу. Украинские футболисты должны отдаться полностью. А что касается тренерского штаба, то, я думаю, он приложит все усилия для того, чтобы команда заработала с первой секунды.

Какой будет состав? Состав варьируется на протяжении долгого периода. И какой будет состав, не знаю, кто сможет сказать. Перед матчами тесты на коронавирус показывают разные результаты. И на сегодняшний момент, какие результаты тесты покажут, никто не знает. Это уже в чем-то похоже на казино. Может покажет так, а может по-другому.

Сборная Швейцарии – сильная команда, которая играет с первой секунды. Мне кажется, в этом противостоянии нужно быть физически сильными. Швейцария будет атаковать с первых минут, так как им нечего терять. Соответственно нашим нужно быть готовыми к этому. Нужно не ошибаться в обороне и попытаться реализовать свои моменты в атаке", - сказал Ващук.

Напомним, что матч Швейцария – Украина состоится во вторник 17-го ноября. Начало встречи в 21:45.