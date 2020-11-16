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Саленко: Главное в матче против Швейцарии - не нестись вперед, потому что легко можно попасть под раздачу
Атаковать нужно швейцарцам
Экс-форвард "Динамо" и
"Хорошо, что испанцы сравняли счет на последних минутах в матче со Швейцарией — это облегчило задачу сборной Украины. Думаю, на этот матч тренерский штаб сделает, как минимум, шесть замен в составе.
Сборная Украины в лучшей ситуации, швейцарцам нужно побеждать, и они будут открываться. Это нам на руку. Главное — не нестись вперед, открывая защиту, потому что легко можно попасть под раздачу. Ребятам нужно успокоиться и собраться. Удачно сыграть этот матч и переключаться на клубы. Очевидно, что тренерский штаб понимал, что будет все решаться в матче со Швейцарией, и был готов к такому развитию событий", — отметил Саленко.
Напомним, что матч Швейцария — Украина состоится во вторник, 17-го ноября, и начнется в 21:45.
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