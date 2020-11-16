Саленко: Главное в матче против Швейцарии - не нестись вперед, потому что легко можно попасть под раздачу

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Олег Саленко поделился ожиданиями от поединка "сине-желтых" со Швейцарией в рамках Лиги наций.

"Хорошо, что испанцы сравняли счет на последних минутах в матче со Швейцарией — это облегчило задачу сборной Украины. Думаю, на этот матч тренерский штаб сделает, как минимум, шесть замен в составе.

Сборная Украины в лучшей ситуации, швейцарцам нужно побеждать, и они будут открываться. Это нам на руку. Главное — не нестись вперед, открывая защиту, потому что легко можно попасть под раздачу. Ребятам нужно успокоиться и собраться. Удачно сыграть этот матч и переключаться на клубы. Очевидно, что тренерский штаб понимал, что будет все решаться в матче со Швейцарией, и был готов к такому развитию событий", — отметил Саленко.

Напомним, что матч Швейцария — Украина состоится во вторник, 17-го ноября, и начнется в 21:45.