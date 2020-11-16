Малиновский: Можно сказать, что в матче с Германией нам не повезло

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал игру против Германии в Лиге наций (1:3) и поделился мыслями относительно следующего матча - со Швейцарией.

- Мы играли против высококлассной команды. Думаю, что мы могли забить второй мяч. Если бы использовали свои возможности, то было бы больше шансов. Немцы начали встречу очень хорошо, но мы забили, создавали моменты. А затем дважды пропустили ...

По содержанию это была неплохая игра против достойного соперника. Думаю, что мы на правильном пути. Иногда мы выглядели хорошо, порой - не очень. В будущем мы должны проводить с такой интенсивностью и качеством весь матч, убирать ненужные потери и улучшать завершения атак. С такими командами возникает немного моментов, из которых надо выжимать максимум.

- Можно ли, несмотря на поражение, назвать поединок с Германией полезным для нашей сборной?

- Конечно. Поражения не всегда бывают полезными. Все хотят побеждать, добиваться положительного результата. Но мы понимаем, с какими командами играем. В матче с Германией у нас были шансы зацепиться за очки. Можно сказать, что нам не повезло. Соперник хорошо нас изучил, не давал много пространства. Мы должны смотреть в будущее, ведь впереди - чемпионат Европы. Также у нас есть задача - остаться в Лиге А. Нам предстоит еще один поединок, к которому мы должны подготовиться.

- Насколько положительные тесты на COVID-19 психологически влияют на состояние команды?

- Сейчас в такой ситуации все - клубы, сборные. В нашей команде много игроков. Те, кто выходит на поле, стараются показать свою игру, свой уровень. Для многих это шанс.

- Что сказал Андрей Шевченко после матча с Германией?

- Сказал, что через такие игры мы должны прогрессировать. Тем более, у нас много молодежи, много ребят, которые недавно дебютировали за сборную. Я думаю, что поединки Лиги наций в будущем нам только помогут.

- Как сборная настроена на матч со Швейцарией?

- У хозяев хорошая команда с квалифицированными футболистами, которая высоко и агрессивно прессингует. В поединке во Львове, думаю, нам немного повезло в первом тайме. Мы забили, пропустили, а после перерыва не давали швейцарцам много шансов, сыграли очень компактно, оформили победный мяч. У нас было даже больше возможностей забить третий гол, чем у них - сравнять счет. Впереди тяжелый матч, мы должны сыграть очень сконцентрировано. В плане реализации должны забивать все, что у нас будет. Также посмотрим, как ребята восстановятся.

- Какие сильные стороны у швейцарцев вы можете выделить?

- Это командная игра, ведь они действуют очень сбалансировано, не первый год выступают вместе. Есть футболисты, которые представляют топ-клубы. Нам надо постараться очень надежно сыграть в середине поля, не дать швейцарцам показать их футбол, то, что они любят.