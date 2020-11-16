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Сборная Украины в Швейцарии сдаст очередные тесты на коронавирус

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Окончательное решение примут по результатам тестирования

Сборная Украины в Швейцарии сдаст очередные тесты на коронавирус
Новина українською

Сборная Украины по требованию швейцарских властей сдаст очередные тесты на коронавирус перед матчем Лиги наций с местной командой.

Тесты команда сдаст сегодня в отеле, где расположилась украинская делегация, после чего Андрей Шевченко даст пресс-конференцию, а сборная проведет предматчевую тренировку.

Предполагается, что завтрашний матч состоится, если у сборной Украины в заявке на поединок будет 13 здоровых исполнителей.

Напомним, что поединок Швейцария – Украина запланирован на вторник 17 ноября, начало – в 21:45.

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В статье: Украина Швейцария коронавирус
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
16.11.2020 в 20:26
Вечером возьмут тесты - утром результат? (как в "13 стульев": вечером деньги - утром стулья. Можно и наоборот, но деньги вперед.) Швейцария - сильная сборная, но будем надеяться на позитивный результат.
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