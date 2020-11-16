Сборная Украины в Швейцарии сдаст очередные тесты на коронавирус

Сборная Украины по требованию швейцарских властей сдаст очередные тесты на коронавирус перед матчем Лиги наций с местной командой.

Тесты команда сдаст сегодня в отеле, где расположилась украинская делегация, после чего Андрей Шевченко даст пресс-конференцию, а сборная проведет предматчевую тренировку.

Предполагается, что завтрашний матч состоится, если у сборной Украины в заявке на поединок будет 13 здоровых исполнителей.

Напомним, что поединок Швейцария – Украина запланирован на вторник 17 ноября, начало – в 21:45.