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Сборная Украины в Швейцарии сдаст очередные тесты на коронавирус
Окончательное решение примут по результатам тестирования
Тесты команда сдаст сегодня в отеле, где расположилась украинская делегация, после чего Андрей Шевченко даст пресс-конференцию, а сборная проведет предматчевую тренировку.
Предполагается, что завтрашний матч состоится, если у сборной Украины в заявке на поединок будет 13 здоровых исполнителей.
Напомним, что поединок Швейцария – Украина запланирован на вторник 17 ноября, начало – в 21:45.
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