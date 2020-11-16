Еще три игрока украинской молодежки заразились коронавирусом

Перед последним матчем в отборе на Евро-2021 главный тренер украинской " молодежки " Руслан Ротань недосчитался нескольких футболистов.

Так, сегодня стало известно, что положительные тесты сдали футболисты национальной сборной Дмитрий Резник, Эдуард Соболь и Евгений Макаренко, а днем ранее наставник главной команды страны Андрей Шевченко пригласил из "молодежки" Георгия Судакова, Сергея Булеца и Александра Назаренко.

Поэтому главный тренеру молодежной сборной Украины Руслан Ротань довызвал в команду полузащитников Богдана Билошевского, Николая Михайленко (оба - "Динамо" Киев) и Андрея Кравчука ("Олимпик" Донецк).

Впрочем, вечером на главного тренера "сине-желтых" ждала еще одна неприятная новость. Положительные тесты на COVID-19 сдали три футболиста команды. Это Александр Сирота, Богдан Милованов и Александр Семилет. Таким образом, в распоряжении тренерского штаба осталось три вратаря и 16 полевых игроков.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Владислав Кучерук ("Колос" Ковалевка), Анатолий Трубин, Никита Турбаевский (оба - "Шахтер" Донецк).

Защитники: Кристиан Беловар ("Динамо" Киев), Владислав Дубинчак ("Днепр-1" Днепр), Игорь Снурницин ("Олимпик" Донецк), Тимур Стецков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (все - "Александрия").

Полузащитники: Даниил Кравчук ("Ворскла" Полтава), Богдан Билошевський, Николай Михайленко, Владимир Бражко (все - "Динамо" Киев), Егор Ярмолюк ("Днепр-1" Днепр), Андрей Кравчук ("Олимпик" Донецк), Владимир Якимец ("Львов").

Нападающие: Илья Шевцов ("Десна" Чернигов), Николай Кухаревич ("Рух" Львов), Евгений Исаенко ("Колос" Ковалевка).

Напомним, 17 ноября на стадионе "Колос" в Ковалевке молодежная сборная Украины проведет заключительный матч квалификационного раунда чемпионата Европы 2021 с командой Северной Ирландии (начало - в 18.30).