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Судаков: Когда пришел вызов в сборную, я раз 10 переспросил

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Парень только дебютировал за молодежку

Судаков: Когда пришел вызов в сборную, я раз 10 переспросил
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков в эфире ТК "Футбол" рассказал о своем первом вызове в национальную сборную Украины после дебюта в команде U-21.

"Узнал о вызове в национальную сборную, когда летели со сборной U21 с Мальты. В аэропорту ко мне подошел администратор и сказал эту новость. Не ожидал, был удивлен и раз 10 переспросил – я ведь только в молодежке дебютировал. Эмоции были положительные, просто не передать словами.

А уже по прилете о вызове стало известно официально. Национальная сборная – это мечта любого футболиста. И для меня дебютировать или даже просто вызываться в нее – это что-то неимоверное, драгоценный опыт", - сказал Судаков.

Добавим, что лагерь "сине-желтых" пополнился тремя потенциальными дебютантами. Вместе с Судаковым в Швейцарию отправились Сергей Булеца и Александр Назаренко из "Днепра-1".

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.11.2020 в 01:09
Головне грати в "правильній" команді, все інше зробить людина Ах! та його всемогутня аморальна команда захланних посіпак. Всемогутня у руйнівному злі, яке вона несе всьому футбольному життю в Україні.
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Siren05 (Мариуполь)
17.11.2020 в 00:34
Паренёк очень перспективный. Удачи!
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