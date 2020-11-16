Судаков: Когда пришел вызов в сборную, я раз 10 переспросил

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков в эфире ТК "Футбол" рассказал о своем первом вызове в национальную сборную Украины после дебюта в команде U-21.

"Узнал о вызове в национальную сборную, когда летели со сборной U21 с Мальты. В аэропорту ко мне подошел администратор и сказал эту новость. Не ожидал, был удивлен и раз 10 переспросил – я ведь только в молодежке дебютировал. Эмоции были положительные, просто не передать словами.

А уже по прилете о вызове стало известно официально. Национальная сборная – это мечта любого футболиста. И для меня дебютировать или даже просто вызываться в нее – это что-то неимоверное, драгоценный опыт", - сказал Судаков.

Добавим, что лагерь "сине-желтых" пополнился тремя потенциальными дебютантами. Вместе с Судаковым в Швейцарию отправились Сергей Булеца и Александр Назаренко из "Днепра-1".