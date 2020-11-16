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Судаков: Когда пришел вызов в сборную, я раз 10 переспросил
Парень только дебютировал за молодежку
Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков в эфире ТК "Футбол" рассказал о своем
"Узнал о вызове в национальную сборную, когда летели со сборной U21 с Мальты. В аэропорту ко мне подошел администратор и сказал эту новость. Не ожидал, был удивлен и раз 10 переспросил – я ведь только в молодежке дебютировал. Эмоции были положительные, просто не передать словами.
А уже по прилете о вызове стало известно официально. Национальная сборная – это мечта любого футболиста. И для меня дебютировать или даже просто вызываться в нее – это что-то неимоверное, драгоценный опыт", - сказал Судаков.
Добавим, что лагерь "сине-желтых" пополнился тремя потенциальными дебютантами. Вместе с Судаковым в Швейцарию отправились Сергей Булеца и Александр Назаренко из "Днепра-1".
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