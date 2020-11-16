Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Предматчевая пресс-конференция Шевченко перед матчем со Швейцарией не состоялась вовремя (ОБНОВЛЕНО)
Вопросов не оказалось
Предматчевая пресс-конференция главного тренера
УЕФА запретил проведение официальной зум-пресс-конференции в конференц-зале стадиона "Свисспорарена", сославшись на неопределенность ситуации по результатам ПЦР-тестов.
Поэтому зум-пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко, самостоятельно организованная пресс-службой УАФ, должна состояться в отеле примерно в 21.20 по киевскому времени.
Напомним, что сегодня сборная Украины должна была сдавать дополнительные тесты на коронавирус.
Поединок Швейцария - Украина состоится во вторник 17 ноября и начнется в 21:45.
Популярное сейчас
- Луческу зимой может покинуть Динамо - СМИ
- Петкович: Очень хотим завтра победить. И рады, что можем сделать это в личной встрече с Украиной
- Хацкевич: Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав нет у людей
- Зинченко: После матча с Германией мне и моей семье желали смерти
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
Новости по теме
- 18:31 Украинские Сборная Украины в Швейцарии сдаст очередные тесты на коронавирус
- 18:12 Зарубежные Поражения полякам и немцам помогут Украине с рецептом успеха на Швейцарию. Аудиомнение #55
- 13:53 Зарубежные Петкович: Очень хотим завтра победить. И рады, что можем сделать это в личной встрече с Украиной