  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Предматчевая пресс-конференция Шевченко перед матчем со Швейцарией не состоялась вовремя (ОБНОВЛЕНО)
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Предматчевая пресс-конференция Шевченко перед матчем со Швейцарией не состоялась вовремя (ОБНОВЛЕНО)

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Вопросов не оказалось

Предматчевая пресс-конференция Шевченко перед матчем со Швейцарией не состоялась вовремя (ОБНОВЛЕНО)
Новина українською

Предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко перед матчем Лиги наций со Швейцарией не состоялась в запланированное время.

УЕФА запретил проведение официальной зум-пресс-конференции в конференц-зале стадиона "Свисспорарена", сославшись на неопределенность ситуации по результатам ПЦР-тестов.

Поэтому зум-пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко, самостоятельно организованная пресс-службой УАФ, должна состояться в отеле примерно в 21.20 по киевскому времени.

Напомним, что сегодня сборная Украины должна была сдавать дополнительные тесты на коронавирус.

Поединок Швейцария - Украина состоится во вторник 17 ноября и начнется в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 21:12
Только бы выжил!
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...