Предматчевая пресс-конференция Шевченко перед матчем со Швейцарией не состоялась вовремя (ОБНОВЛЕНО)

Предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко перед матчем Лиги наций со Швейцарией не состоялась в запланированное время.

УЕФА запретил проведение официальной зум-пресс-конференции в конференц-зале стадиона "Свисспорарена", сославшись на неопределенность ситуации по результатам ПЦР-тестов.

Поэтому зум-пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко, самостоятельно организованная пресс-службой УАФ, должна состояться в отеле примерно в 21.20 по киевскому времени.

Напомним, что сегодня сборная Украины должна была сдавать дополнительные тесты на коронавирус.

Поединок Швейцария - Украина состоится во вторник 17 ноября и начнется в 21:45.