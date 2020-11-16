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Шевченко: Если нам дадут возможность играть – мы будем готовы
Андрей Николаевич заявляет, что команда будет готова к матчу со Швейцарией
Главный тренер
"Довызвали ребят в сборную, потому что они сдали утром тесты. Точно знаем, что они здоровы. Команда готовится к матчу.
Те ребята, которые у нас есть, настроены играть. Если нам дадут возможность играть – мы будем готовы. Настроение нормальное, никакой паники нет.
Получим результаты тестов и будем готовить состав из доступных игроков на встречу.
Если нужно будет сделать еще раз тесты – мы сделаем. Мы уважаем правила. Если местные власти постановят еще раз пройти тестирование, мы выполним это.
Считаю, Швейцария и Украина заслужили право на участие в этом дивизионе Лиги наций. Это команды очень хорошего качества.
Понимаю ситуацию, в которой мы находимся. Мы постараемся сделать все лучшее, чтобы соревноваться с этой хорошей командой", – сказал Шевченко.
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