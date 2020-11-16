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Шевченко: Если нам дадут возможность играть – мы будем готовы

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Андрей Николаевич заявляет, что команда будет готова к матчу со Швейцарией

Шевченко: Если нам дадут возможность играть – мы будем готовы
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка Лиги наций против Швейцарии.

"Довызвали ребят в сборную, потому что они сдали утром тесты. Точно знаем, что они здоровы. Команда готовится к матчу.

Те ребята, которые у нас есть, настроены играть. Если нам дадут возможность играть – мы будем готовы. Настроение нормальное, никакой паники нет.

Получим результаты тестов и будем готовить состав из доступных игроков на встречу.

Если нужно будет сделать еще раз тесты – мы сделаем. Мы уважаем правила. Если местные власти постановят еще раз пройти тестирование, мы выполним это.

Считаю, Швейцария и Украина заслужили право на участие в этом дивизионе Лиги наций. Это команды очень хорошего качества.

Понимаю ситуацию, в которой мы находимся. Мы постараемся сделать все лучшее, чтобы соревноваться с этой хорошей командой", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария
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Источник:
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
16.11.2020 в 22:10
Ясне діло, що дозволять грати, швейцарцям вигідно грати з ослабленою командою України. І ще треба подумати чому тільки в нас тести позитивні перед грою а після - негативні, так вже було в інших матчах? Вірус має особливий "нюх" на наших футболістів.
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