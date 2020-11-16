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Национальная сборная Украины

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Тренер Швейцарии: Очень хочется, чтобы игра с Украиной состоялась

Национальная сборная Украины
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У команд схожие проблемы

Тренер Швейцарии: Очень хочется, чтобы игра с Украиной состоялась
Новина українською

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович в эфире ТК Футбол поведал о кадровой ситуации в лагере своей команды перед домашним поединком Лиги наций против Украины.

"В мировом футболе сейчас сложная ситуация. Полгода коронавирус портит планы как сборным, так и клубам. У Швейцарии и Украины общие проблемы. И у нас, и у них из-за COVID не сыграют по четыре футболиста.

Сегодня в Швейцарии очередное тестирование и надеюсь результаты будут отрицательными. Очень хотелось, чтобы эта игра состоялась", - сказал Петкович.

Напомним, что матч Швейцария – Украина состоится во вторник 17-го ноября. Начало встречи в 21:45.

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В статье: Украина Швейцария Владимир Петкович
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Источник:
ТК Футбол

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