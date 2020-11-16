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Тренер Швейцарии: Очень хочется, чтобы игра с Украиной состоялась
У команд схожие проблемы
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович в эфире ТК Футбол поведал о кадровой ситуации в лагере своей команды перед домашним поединком
"В мировом футболе сейчас сложная ситуация. Полгода коронавирус портит планы как сборным, так и клубам. У Швейцарии и Украины общие проблемы. И у нас, и у них из-за COVID не сыграют по четыре футболиста.
Сегодня в Швейцарии очередное тестирование и надеюсь результаты будут отрицательными. Очень хотелось, чтобы эта игра состоялась", - сказал Петкович.
Напомним, что матч Швейцария – Украина состоится во вторник 17-го ноября. Начало встречи в 21:45.
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