Тренер Швейцарии: Очень хочется, чтобы игра с Украиной состоялась

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович в эфире ТК Футбол поведал о кадровой ситуации в лагере своей команды перед домашним поединком Лиги наций против Украины.

"В мировом футболе сейчас сложная ситуация. Полгода коронавирус портит планы как сборным, так и клубам. У Швейцарии и Украины общие проблемы. И у нас, и у них из-за COVID не сыграют по четыре футболиста.

Сегодня в Швейцарии очередное тестирование и надеюсь результаты будут отрицательными. Очень хотелось, чтобы эта игра состоялась", - сказал Петкович.

Напомним, что матч Швейцария – Украина состоится во вторник 17-го ноября. Начало встречи в 21:45.