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Сборная Украины в составе 18 игроков провела тренировку в Швейцарии
Все ждут результаты повторных тестов
В ней приняли участие 18 игроков, за исключением трех инфицированных ранее - Евгения Макаренко, Эдуарда Соболя и Дмитрия Ризныка.
Занятие прошло в обычном предигровом формате - с тактическим уклоном. Теперь команда ждет результатов тестов и решения местных властей о проведении матча.
Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков, которые были довызваны на сбор, прибыли в расположение национальной команды уже после тренировки.
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