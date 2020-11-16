Сборная Украины в составе 18 игроков провела тренировку в Швейцарии

Сборная Украины , несмотря на все проблемы, провела предматчевую тренировку перед поединком Лиги наций со Швейцарией.

В ней приняли участие 18 игроков, за исключением трех инфицированных ранее - Евгения Макаренко, Эдуарда Соболя и Дмитрия Ризныка.

Занятие прошло в обычном предигровом формате - с тактическим уклоном. Теперь команда ждет результатов тестов и решения местных властей о проведении матча.

Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков, которые были довызваны на сбор, прибыли в расположение национальной команды уже после тренировки.