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Шевченко: Сдали тесты, утром будем знать результаты, но в любом случае матч состоится
Главный тренер
"Думаю, мы уже привыкли к этой ситуации. Опять положительные результаты. Сейчас еще
Общался с Ротанем на тему довызванных. Нам нужно обязательно закрыть ключевые позиции. Но это было еще до сегодняшних новостей о новых случаях заражения. Если бы новости пришли чуть раньше, мы бы, наверное, довызвали из молодежной сборной больше игроков.
Мы уже относимся к этой ситуации так, куда она двигается. Строить планы нет смысла. У нас есть костяк игроков, на которых рассчитываем. Будем надеяться, что никто из них не будет выпадать.
Когда узнаем результаты тестов – будем строить состав на игру. План на матч есть. Четко понимаем, что должны сделать. Все зависит от исполнителей, которые будут играть", – сказал Шевченко.
Напомним, что матч Швейцария — Украина состоится во вторник, 17-го ноября, и начнется в 21:45.
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