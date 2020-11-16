Шевченко: Сдали тесты, утром будем знать результаты, но в любом случае матч состоится

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Швейцарии.

"Думаю, мы уже привыкли к этой ситуации. Опять положительные результаты. Сейчас еще сдали тесты, утром будем знать результаты. Команда готовится. В любом случае матч состоится. Мы готовимся, посмотрим, сколько игроков будет.

Общался с Ротанем на тему довызванных. Нам нужно обязательно закрыть ключевые позиции. Но это было еще до сегодняшних новостей о новых случаях заражения. Если бы новости пришли чуть раньше, мы бы, наверное, довызвали из молодежной сборной больше игроков.

Мы уже относимся к этой ситуации так, куда она двигается. Строить планы нет смысла. У нас есть костяк игроков, на которых рассчитываем. Будем надеяться, что никто из них не будет выпадать.

Когда узнаем результаты тестов – будем строить состав на игру. План на матч есть. Четко понимаем, что должны сделать. Все зависит от исполнителей, которые будут играть", – сказал Шевченко.

Напомним, что матч Швейцария — Украина состоится во вторник, 17-го ноября, и начнется в 21:45.