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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Сдали тесты, утром будем знать результаты, но в любом случае матч состоится

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Шевченко: Сдали тесты, утром будем знать результаты, но в любом случае матч состоится
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Швейцарии.

"Думаю, мы уже привыкли к этой ситуации. Опять положительные результаты. Сейчас еще сдали тесты, утром будем знать результаты. Команда готовится. В любом случае матч состоится. Мы готовимся, посмотрим, сколько игроков будет.

Общался с Ротанем на тему довызванных. Нам нужно обязательно закрыть ключевые позиции. Но это было еще до сегодняшних новостей о новых случаях заражения. Если бы новости пришли чуть раньше, мы бы, наверное, довызвали из молодежной сборной больше игроков.

Мы уже относимся к этой ситуации так, куда она двигается. Строить планы нет смысла. У нас есть костяк игроков, на которых рассчитываем. Будем надеяться, что никто из них не будет выпадать.

Когда узнаем результаты тестов – будем строить состав на игру. План на матч есть. Четко понимаем, что должны сделать. Все зависит от исполнителей, которые будут играть", – сказал Шевченко.

Напомним, что матч Швейцария — Украина состоится во вторник, 17-го ноября, и начнется в 21:45.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.11.2020 в 00:02
Короче здесь всё не чисто. У меня 3 варианта. Первый: Коронавируса не существует. Второй: В УАФ или УЕФА что то мутят с тестами, зачем? вопрос!!! Третий: наша страна по темпам распространения далеко впереди на первом месте около 90% населения больны. Ну как может быть футболисты на поле не просто контактируют друг с другом а чутли не целуются 90 мин. И как после этого больной не может заразить остальных. Ведь вирус как говорят очень заразный. Получается мы ездим в автобусах в масках метр друг от друга и заражаемся. А футболисты контактируют 90мин но болеют только наши футболисты. Не странно?
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