Кривцов или Михайличенко, полагаться ли на Зинченко, роль Марлоса. Как сыграет Украина в последнем матче года

В словах Андрея Шевченко, сказанных после матча с Германией, чувствовалось напряжение. Тренер словно устал от этой ситуации – когда постоянно приходится решать кадровые проблемы, латать дыры, экспериментировать с позициями футболистов.

Усталость может быть и психологической. В принципе, сборная Украины вооружена поддержкой болельщиков, тренерский штаб отгорожен от критики, но результаты все же желают быть лучшими. В последних шести матчах – пять поражений. Для контекста – это больше, чем Андрей Шевченко как тренер сборной Украины потерпел от начала своей каденции (лето-осень 2016-го) до начала текущей Лиги наций (если не принимать во внимание поражение от Мальты, матч с которой не признан ФИФА; если учитывать этот результат, то поражений столько же – пять). Поэтому и возникает впечатление, что последний матч календарного года сборная Украины готовится провести из последних сил: нужно просто преодолеть обстоятельства и сохранить за собой место в дивизионе А Лиги наций. Тогда, несмотря на большое количество поражений, несмотря на крупнейший провал в истории сборной Украины (поражение 1:7 от Франции), несмотря на повторение исторической антирекордной серии в истории сборной Украины (три поражения подряд), год можно будет считать удачным.

Кадровое наполнение – самая большая проблема сборной Украины в этой Лиге наций. Шевченко справедливо заметил, что только один матч турнира, - стартовый против Швейцарии, - удалось сыграть оптимальным составом. Остальные матчи – это не только борьба с соперниками, но и постоянный поиск себя, и противостояние обстоятельствам. Вот и в Люцерне сегодня будет что-то подобное. Вчера на вечерней тренировке занимались восемнадцать футболистов, еще трое подъехали позже из "молодежки". Но несмотря на количество (21 игрок), не хватает качества.

Есть проблемы с флангами и центром обороны, есть проблемы с опорной зоной, есть проблемы с флангами атаки / полузащиты. Против Швейцарии точно не сыграют Резник, Макаренко, Соболь, Сидорчук, Коваленко, Ярмоленко и Цыганков. Это в дополнение к тем, кто был включен в расширенный первоочередный список, но даже не приезжал в расположение сборной – Бущан, Корниенко, Миколенко, Попов, Караваев, Тимчик, Шапаренко, Шахов, Супряга.

Важный момент – функциональная готовность Александра Зинченко и Руслана Малиновского. После матча с Германией Шевченко говорил, что эти футболисты доигрывали поединок с повреждениями. Однако позже каких-то сообщений о состоянии здоровья лидеров полузащиты сборной Украины не было. Участвовали Зинченко и Малиновский и во вчерашней тренировке, поэтому можно предположить, что травм нет. Но уже позже стало известно, что у Руслана диагностирован Covid-19.. От этого обстоятельства будет зависеть выбор стартовой "одиннадцатки".

В воротах Шевченко будет выбирать между Пятовым и Луниным. Спрогнозируем, что предпочтение будет отдано опытному голкиперу "Шахтера". Справа в обороне почти не осталось альтернативы Ефиму Конопли. Да и против Германии этот игрок сыграл довольно неплохо, поэтому нет смысла искать что-то другое. А вот потеря Соболя заставляет решать проблему на левом фланге.

Вариантов – три. Наименее вероятный – это использование слева в обороне Александра Зинченко. Этот футболист играет на этой позиции в клубе, но в сборной еще ни разу не закрывал фланг. Кроме того, если Зинченко здоров, то он пригодится в центре поля – даже несмотря на тот факт, что Александр ужасно сыграл в последнем матче против Германии. Второй вариант – это выход в основе Богдана Михайличенко. В сентябре он сыграл два матча Лиги наций в основе, в клубе от начала сезона провел уже девять поединков, восемь из которых – от свистка до свистка.

Третий вариант – перевод Николая Матвиенко из центра обороны на левый фланг, и выход рядом с Забарным Сергея Кривцова. То, что Илья появится в основе, почти не вызывает сомнений – Бондарь и Чеберко вряд ли готовы к такому матчу.

В опорной зоне увидим Тараса Степаненко. Несмотря на то, что этот футболист находится не в лучших кондициях, не использовать его в условиях кадрового дефицита – непозволительная роскошь. Если все в порядке с Зинченко, то именно он составит Тарасу компанию. Ввиду отсутствия Малиновского, можно прогнозировать появление и Игоря Харатина - но тогда вырисовывается более защитная модель игры сборной Украины.

Впереди вариантов тоже немного. Булецу, Судакова и Назаренко рассматриваем как варианты для критических ситуаций – если придется кого-то страховать. А так на флангах полузащиты / атаки напрашивается выход Марлоса (справа) и Зубкова (слева). Впереди будет играть Роман Яремчук.

Если Шевченко стремится удивить соперника, то возможен вариант с Яремчуком на левом фланге и Марлосом в роли "фальшивой девятки". Так украинцы играли против Португалии в прошлом году, и это дало результат. Хотя можно Марлоса использовать справа на фланге, Яремчука – слева, а на острие атаки выпустить Жуниора Мораес. Зубков тогда останется на скамейке в качестве опции усиления игры. Кто знает, возможно, понадобится.

Ориентировочный состав:

Пятов - Конопля, Забарный, Кривцов, Матвиенко - Степаненко, Зинченко, Харатин - Зубков, Яремчук, Марлос

Начало матча Швейцария - Украина – в 21:45

Таблица коэффициентов и международные матчи украинских команд - в телеграм-канале >>>