Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сине-желтые провели обеденную тренировку
18 игроков
Сегодня днем сборная Украины провела тренировку на поле стадиона клуба первой лиги чемпионата Швейцарии (второй по рангу дивизион первенства страны) FC Kickers Luzern.
В занятии приняли участие 18 игроков.
Напомним, что в 21:45 должно начаться матч последнего тура группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Украина объявила заявку на матч со Швейцарией
- Швейцария - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций
- Артур Авагимян: о голах-красавцах, стажировке в Бордо и воспитательных мерах Ковальца
- Германия - Украина 3:1. Обзор матча и видео голов
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...