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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сине-желтые провели обеденную тренировку

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

18 игроков

Сине-желтые провели обеденную тренировку
Новина українською

Сегодня днем сборная Украины провела тренировку на поле стадиона клуба первой лиги чемпионата Швейцарии (второй по рангу дивизион первенства страны) FC Kickers Luzern.

В занятии приняли участие 18 игроков.

Напомним, что в 21:45 должно начаться матч последнего тура группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина.

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций тренировка
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Источник:
УАФ

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